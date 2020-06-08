Гузеева назвала критикующих ее за отсутствие маски "идиотами"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски.
"Я человек адски терпеливый, но идиотов терпеть сил и желания нет", — написала она в инстаграме.
Гузеева заявила, что будет блокировать таких людей в социальной сети. По ее мнению, на них "раньше всех горит шапка".
"Начинают сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь, почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете. Договорились?" — заключила телеведущая.
При этом Гузеева поблагодарила подписчиков за доброту и любовь.
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