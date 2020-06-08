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2020-06-08T12:40
https://ria.ru/20200608/1572589022.html
Работодателей Мурманска стимулируют нанимать молодежь
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РИА Новости

Работодателей Мурманска стимулируют нанимать молодежь

08:00 08.06.2020 (обновлено: 12:40 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ТиминВид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива
Вид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти Мурманской области трудоустроят несовершеннолетних, чтобы поддержать малый и средний бизнес, сообщает портал правительства региона. Работодателям компенсируют 30 процентов расходов на оплату труда несовершеннолетних сотрудников в рамках стратегического плана "На севере — жить. 2030".
Таким образом планируется трудоустроить около девяти тысяч молодых людей. Власти надеются, что такая мера позволит увеличить количество рабочих мест.
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"Кроме того, такие предприятия смогут претендовать на статус социально ориентированных и в дальнейшем рассчитывать на дополнительные преференции", — сообщили в министерстве области.
Зарплата сотрудников в возрасте 14-17 лет, участвующих во временных работах, будет соответствовать МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачиваться за фактически отработанное время.
Подать заявление для приема на работу в летний период можно через портал "Госуслуги" или обратившись в центр занятости населения по месту жительства — по электронной почте или лично по предварительной записи.
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