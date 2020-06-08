Работодателей Мурманска стимулируют нанимать молодежь

Вид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти Мурманской области трудоустроят несовершеннолетних, чтобы поддержать малый и средний бизнес, сообщает Власти Мурманской области трудоустроят несовершеннолетних, чтобы поддержать малый и средний бизнес, сообщает портал правительства региона. Работодателям компенсируют 30 процентов расходов на оплату труда несовершеннолетних сотрудников в рамках стратегического плана "На севере — жить. 2030".

Таким образом планируется трудоустроить около девяти тысяч молодых людей. Власти надеются, что такая мера позволит увеличить количество рабочих мест.

"Кроме того, такие предприятия смогут претендовать на статус социально ориентированных и в дальнейшем рассчитывать на дополнительные преференции", — сообщили в министерстве области.

Зарплата сотрудников в возрасте 14-17 лет, участвующих во временных работах, будет соответствовать МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачиваться за фактически отработанное время.