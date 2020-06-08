Невозможно устоять. Ученые объяснили, почему зевок заразителен

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Стоит одной мыши почесаться, как через пять секунд ее примеру следуют остальные. Собаки, шимпанзе, человек и птицы не могут удержаться, если рядом кто-то зевает. Противостоять подобным импульсам невозможно, выяснили ученые. О причинах такого поведения — в материале РИА Новости.

Зевающие псы

Зевота "заразна" у обезьян, собак и даже волнистых попугайчиков . Причем, если шимпанзе вторят и сородичам, и людям, то домашние питомцы, судя по всему, реагируют исключительно на своего хозяина. И результат зависит от того, насколько человек и животное близки.

Так, в 2013 году японские ученые, наблюдавшие за 25 собаками, обратили внимание , что они намного чаще зевали вслед за хозяином, а не за добровольцами, которых видели впервые жизни. Кроме того, животные реже откликались на имитацию зевоты.

По мнению исследователей, это подтверждает гипотезу о том, что "заразное" поведение у собак связано прежде всего с эмоциями и сопереживанием хозяину, а не c ответной реакцией на стресс. Во время эксперимента пульс у животных был ровным, значит, никакого особого беспокойства они не испытывали.

Правда, конкретный механизм этого явления объяснить тогда так и не удалось. А семь лет спустя новозеландские ученые и вовсе показали , что собачья заразительная зевота не имеет отношения к эмпатии. Они проанализировали результаты шести исследований, в которых 257 животных провоцировали зевать вслед за сородичами и людьми. Кроме того, ученые сами протестировали еще 32 особи.

Выяснилось, что собаки заражаются зевотой от человека независимо от того, как он к ним относится. Животные одинаково часто открывали пасть в ответ на действия дружественных экспериментаторов и тех, кто проявлял враждебность или игнорировал их. А значит, заразительная зевота может быть не связана с социальным взаимодействием и эмпатией. Авторы работы не исключают, что подобным образом дело обстоит со всеми животными, склонными к такому поведению.

Сопереживающие самки

Новозеландские ученые, наблюдавшие за собаками, указывали на то, что разницы между реакцией самцов и самок не было. Если бы заразительная зевота была связана с эмпатией, то самки должны были реагировать чаще. Ведь именно они заботятся о детенышах и хорошо понимают их потребности, а это невозможно без развитой способности к эмпатии.

По крайней мере, у приматов, к которым относится и человек, женские особи более восприимчивы к заразительной зевоте. Кроме того, склонность к ней усиливается по мере взросления, а известно, что с годами люди больше сопереживают другим.

Так, шведские ученые пытались спровоцировать шимпанзе — 12 детенышей в возрасте от года до четырех и 21 подростка от пяти до восьми лет — на зевоту или вытирание носа. В ответ на действия человека подростки зевнули 24 раза, а малыши вообще не отреагировали. Вытирание носа никого не заставило подражать.

Из этого сделали вывод, что копировать жесты, пусть и не все, заставляет эмпатия, которая медленно развивается в первые годы жизни шимпанзе. Однако полученные данные не исключают и так называемого "эффекта хамелеона" — бессознательного подражания социальному окружению.

Американские ученые предполагают , что подражательное поведение как у человека, так и у обезьян связано не столько с умением сопереживать ближнему, сколько с определенными мутациями в геноме. Они наблюдали за реакцией более трехсот человек разного возраста. Все добровольцы были из разных социальных слоев, у них не совпадали уровни образования и дохода. Кроме того, они значительно отличались по эмоциональным качествам и способности сопереживать.

Оказалось, что склонность к заразительной зевоте и ее интенсивность никак не коррелируют с уровнем интеллекта, эмпатии, возрастом и социальным положением. Значит, причину надо искать в геноме. Тем более известно, что копирующее поведение практически не встречается среди аутистов и шизофреников с мутациями в так называемых социальных генах.

Почесался сам, передай другому

Заразительное почесывание, которое ученые обнаружили у мышей, указывает на другой, более простой механизм, связанный с высшими когнитивными функциями, а не на эмпатию. Хотя во многом он может на нее походить, считают американские и китайские исследователи.

Они сажали напротив друг друга здоровых мышей и грызунов, страдающих хроническим зудом. Уже через пять секунд обычные мыши начинали неистово чесаться. Такой же результат был, если животным показывали соответствующее видео.

Дальнейшее изучение показало, что у грызунов активизировались нейроны супрахиазматического ядра — области мозга, отвечающей за циркадные ритмы и биологические часы организма. А вот выборочное выключение этих нервных клеток прекращало визуальную передачу чесотки.

Вероятно, подобный механизм может действовать и у других животных, склонных к подражательному поведению, отмечают авторы работы. Однако эксперимент с калимантанскими орангутанами не подтвердил эту гипотезу. Обезьяны реагировали лишь через полторы минуты после того, как видели друг друга.