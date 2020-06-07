Игумен Филарет: пандемия - это епитимья нам дана, мир должен опомниться

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Излечившийся от коронавируса игумен Филарет (Тамбовский) в субботу после окончания Божественной литургии поблагодарил всех верующих за молитвенную поддержку, выразил радость от возобновления служб в храмах вместе с прихожанами после карантина и призвал всех сделать выводы из обрушившейся на весь мир пандемии коронавируса.

Игумен Филарет в Троицкую родительскую субботу совершил богослужение в храме иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке в Москве, настоятелем которого является глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион. В начале мая игумен Филарет был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу с двухсторонним воспалением легких.

"Пользуясь случаем, благодарю всех вас за святые молитвы за меня во время болезни, когда я был в больнице и на карантине. Всех-всех сердечно благодарю и низко кланяюсь. Пусть Господь вам сторицей воздаст за вашу милость и молитвенную поддержку", - сказал игумен, обращаясь к собравшимся в храме с проповедью.

Он выразил радость от того, что в субботу в столице все храмы открылись для верующих, и люди туда пришли.

"Отрадно видеть всех вас. Милостью Божией с сегодняшнего дня храмы открыты, хотя еще санитарными службами предписаны определенные нормы, но самое главное, что мы вновь можем прийти в дом Божий. И нам, духовенству, также очень отрадно - особенно когда произносишь "мир всем", когда совершаешь каждение - видеть в храме людей. Потому что когда храм абсолютно пуст, то на сердце не очень спокойно и не очень радостно", - сказал игумен.

Размышляя о причинах постигшей планету эпидемии, он выразил мнение, что это дано для того, чтобы мир изменился в лучшую сторону, и в том числе верующие пересмотрели какие-то вещи. "Правильно сказал богослов Алексей Ильич Осипов в своей онлайн-лекции: ведь это епитимья (нравственно-исправительная мера - ред.) нам дана! Потому что мы уже по привычке в храм ходим, по привычке, без всякой подготовки, причащаемся... Мы уже как потребители просто к Богу относимся", - сказал священнослужитель.

По его мнению, весь мир "перевернулся с ног на голову", поскольку во многих местах уже "узаконивают разврат, алкоголизм, наркоманию, педофилию и так далее".

"Мир должен опомниться. Продолжать жить, но опомниться и перевернуться с головы на ноги... Самое главное - наши нравственные, духовные начала. Немного нужно осознать, для чего мы живем. Неужели нужно обязательно заболеть, обязательно увидеть, как рядом другие умирают, и тогда только как-то всколыхнуться?.. Мы должны обязательно продумать, какие у нас должны быть в жизни ориентиры, и приблизиться к Богу", - отметил игумен.

По его словам, за все нужно научиться благодарить Бога, за скорбь и за радость. "Помолитесь, опомнитесь, и Господь сторицей воздаст", - заключил отец Филарет.

В храме Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке, с учетом необходимости соблюдения нужной дистанции, на службе находилось не более 70 человек. Люди стояли на специальной разметке, примерно в двух метрах друг от друга. Остальные молились на улице, также соблюдая санитарно-гигиенические предписания. Все прихожане были в масках и перчатках.