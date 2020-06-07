Ливийская нефтяная компания возобновила добычу на месторождении Шарара

"Национальная нефтяная компания" подтверждает возобновление добычи на нефтяном месторождении Шарара на юге страны… Первый этап добычи начнется с производительности 30 тысяч баррелей в день. Ожидается, что добыча на месторождении восстановится в полном объеме в течение 90 дней из-за ущерба, нанесенного очень длительным закрытием", - говорится в заявлении. Компания оценивает объём ущерба в сумму 5 269 251 172 доллара.