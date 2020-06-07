Ливийская нефтяная компания возобновила добычу на месторождении Шарара

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о возобновлении добычи нефти на месторождении Шарара, которая была остановлена более четырех месяцев назад.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Ливия постепенно начинает возобновлять добычу нефти на месторождении Шарара.
"Национальная нефтяная компания" подтверждает возобновление добычи на нефтяном месторождении Шарара на юге страны… Первый этап добычи начнется с производительности 30 тысяч баррелей в день. Ожидается, что добыча на месторождении восстановится в полном объеме в течение 90 дней из-за ущерба, нанесенного очень длительным закрытием", - говорится в заявлении. Компания оценивает объём ущерба в сумму 5 269 251 172 доллара.
В январе национальная нефтяная компания Ливии сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Это произошло после того, как компания объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы пяти портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.