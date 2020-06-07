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2020-06-07T16:27
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Захарова: Россия и Китай обсуждали методы давления Запада еще год назад
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РИА Новости

Захарова: Россия и Китай обсуждали методы давления Запада еще год назад

16:27 07.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Китай обсуждали причины и методы давления со стороны западных стран и как им противостоять еще в 2019 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас с китайскими коллегами конструктивный диалог. И мы обсуждали это примерно год назад, даже меньше, в ходе консультаций, и тогда еще в отношении Китая не звучала та риторика, которая началась сегодня, сейчас, последние месяцы, и мы ее предвидели", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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"С нашими китайскими коллегами мы прошлись по тому самому опыту у России - русофобии, безосновательных обвинений, информационных кампаний, травле российских СМИ, высылке российских дипломатов и информационной, так сказать, подоплеке всего этого вопроса. Финансовые и, в том числе, на законодательном уровне преследования российских корпунктов, бесконечные штрафы, бесконечный отказ в аккредитации. Мы обо всем этом говорили с моей китайской коллегой в 2019 году, и мы абсолютно выступали с единых позиций и в причинах, в первопричинах, методе работы наших, так сказать, западных партнеров, и в том, какими методами можно противостоять", - добавила она.
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
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США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что, если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАПолитика
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