Захарова: Россия и Китай обсуждали методы давления Запада еще год назад

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Китай обсуждали причины и методы давления со стороны западных стран и как им противостоять еще в 2019 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас с китайскими коллегами конструктивный диалог. И мы обсуждали это примерно год назад, даже меньше, в ходе консультаций, и тогда еще в отношении Китая не звучала та риторика, которая началась сегодня, сейчас, последние месяцы, и мы ее предвидели", - сказала Захарова в эфире программы " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале " Россия 1 ".

"С нашими китайскими коллегами мы прошлись по тому самому опыту у России - русофобии, безосновательных обвинений, информационных кампаний, травле российских СМИ, высылке российских дипломатов и информационной, так сказать, подоплеке всего этого вопроса. Финансовые и, в том числе, на законодательном уровне преследования российских корпунктов, бесконечные штрафы, бесконечный отказ в аккредитации. Мы обо всем этом говорили с моей китайской коллегой в 2019 году, и мы абсолютно выступали с единых позиций и в причинах, в первопричинах, методе работы наших, так сказать, западных партнеров, и в том, какими методами можно противостоять", - добавила она.

В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.