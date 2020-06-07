США попытаются переключить внимание с внутренних проблем, заявили в МИД

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Масштаб внутренних проблем в США, в том числе с расовой дискриминацией, уже скрыть невозможно, но Вашингтон постарается переключить внимание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пандемия высветила и выявила ряд системных проблем внутренней западной повестки, это и здравоохранение, и отсутствие единства в западных рядах, которое выдавалось за единство, это и социокультурные проблемы", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, "второй большой блок проблем" - это тема расизма в западном обществе, в первую очередь в США. Захарова отметила, что эта проблема там сейчас "предстала в полный рост".
"Там высветилось огромное количество проблем: начиная от взаимодействия гражданского общества и государства, применения оружия, расовой дискриминации, возможности введения войск и так далее. Огромное количество проблем", - отметила она.
Захарова добавила, что "масштаб этого бедствия скрыть уже невозможно", и это в стране, которая на протяжении последних десятилетий занималась "экспортом демократии". "Но для того, чтобы каким-то образом сохранить реноме, имидж, ту самую экспортную часть, которую они все время предлагали другим странам, нужно обязательно устроить локальные региональные "шумы". Поэтому я прогнозирую медийный внешнеполитический шум (со стороны - ред.) США, который будет активизироваться", - сказала она.
"О каком экспорте американской модели на сегодняшний день может идти речь хоть куда-нибудь? Они приступили, мне кажется, к плану Б - это экспорт проблем", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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