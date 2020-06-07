США попытаются переключить внимание с внутренних проблем, заявили в МИД

По ее словам, "второй большой блок проблем" - это тема расизма в западном обществе, в первую очередь в США. Захарова отметила, что эта проблема там сейчас "предстала в полный рост".

Захарова добавила, что "масштаб этого бедствия скрыть уже невозможно", и это в стране, которая на протяжении последних десятилетий занималась "экспортом демократии". "Но для того, чтобы каким-то образом сохранить реноме, имидж, ту самую экспортную часть, которую они все время предлагали другим странам, нужно обязательно устроить локальные региональные "шумы". Поэтому я прогнозирую медийный внешнеполитический шум (со стороны - ред.) США, который будет активизироваться", - сказала она.