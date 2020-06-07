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2020-06-07T15:36
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В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
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РИА Новости

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

15:36 07.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее стало известно, что вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. В понедельник региональный ГСУСК сообщил, что девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Ранее сообщалось, что 1 июня был задержан 25-летний местный житель, который дал признательные показания и был заключен под стражу.
"По результатам проведения генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей, была установлена причастность к совершению преступлений 19-летнего жителя поселка Нижняя Тея, который в ходе допроса частично признал свою вину", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
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