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2020-06-07T13:50
https://ria.ru/20200607/1572587823.html
МЧС ответило США на предложение помочь в ликвидации ЧС в Норильске
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РИА Новости

МЧС ответило США на предложение помочь в ликвидации ЧС в Норильске

13:50 07.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. В Министерстве чрезвычайных ситуаций прокомментировали предложение Вашингтона помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Замглавы ведомства Александр Чуприян поблагодарил власти всех стран за желание оказать помощь, подчеркнув, что решения в таких вопросах принимает Кремль.

"Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования для ликвидации ЧС", — отметил он, добавив, что в ликвидации последствий ЧС участвуют около 500 человек и 200 единиц техники.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал ситуацию с разливом топлива в Красноярском крае "печальной" и заявил, что Вашингтон может предоставить техническую экспертизу и помочь в ликвидации последствий, несмотря на разногласия между странами.
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение Помпео, подчеркнул, что это можно расценивать как хороший жест. Однако, по его словам, актуальность помощи Вашингтона и ее "практическую востребованность" способны оценить только эксперты.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, назвала инициативу Белого дома вторым жестом доброй воли: она напомнила, что ранее Москва и Вашингтон поставили друг другу аппараты искусственной вентиляции легких для лечения больных COVID-19.
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ЧП в Норильске

В конце прошлой недели на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара случилась утечка порядка 21 тысячи кубометров дизтоплива: часть попала в ручей и реку Амбарную. Об инциденте стало известно только спустя несколько дней.
Площадь загрязнения оценили примерно в 180 тысяч квадратных метров. Специалисты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых норм концентрации загрязнителей в водах. Как рассказали в Росприроднадзоре, ущерб от ЧП может достигать нескольких десятков миллиардов рублей.
На территории Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. СК возбудил несколько уголовных дел, начальника цеха ТЭЦ-3 аретовали. По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Президент "Норильского никеля" Владимир Потанин пообещал, что компания покроет все работы по ликвидации последствий разлива топлива.
Депутат Государственной Думы Елена Панина
11:49
В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске
7120015
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМайк ПомпеоМария ЗахароваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Константин КосачевМоскваНорильскВашингтон (город)Происшествия
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