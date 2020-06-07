МЧС ответило США на предложение помочь в ликвидации ЧС в Норильске

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. В Министерстве чрезвычайных ситуаций прокомментировали предложение Вашингтона помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Замглавы ведомства Александр Чуприян поблагодарил власти всех стран за желание оказать помощь, подчеркнув, что решения в таких вопросах принимает Кремль.
"Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования для ликвидации ЧС", — отметил он, добавив, что в ликвидации последствий ЧС участвуют около 500 человек и 200 единиц техники.
Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал ситуацию с разливом топлива в Красноярском крае "печальной" и заявил, что Вашингтон может предоставить техническую экспертизу и помочь в ликвидации последствий, несмотря на разногласия между странами.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение Помпео, подчеркнул, что это можно расценивать как хороший жест. Однако, по его словам, актуальность помощи Вашингтона и ее "практическую востребованность" способны оценить только эксперты.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, назвала инициативу Белого дома вторым жестом доброй воли: она напомнила, что ранее Москва и Вашингтон поставили друг другу аппараты искусственной вентиляции легких для лечения больных COVID-19.
ЧП в Норильске
В конце прошлой недели на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара случилась утечка порядка 21 тысячи кубометров дизтоплива: часть попала в ручей и реку Амбарную. Об инциденте стало известно только спустя несколько дней.
Площадь загрязнения оценили примерно в 180 тысяч квадратных метров. Специалисты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых норм концентрации загрязнителей в водах. Как рассказали в Росприроднадзоре, ущерб от ЧП может достигать нескольких десятков миллиардов рублей.
На территории Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. СК возбудил несколько уголовных дел, начальника цеха ТЭЦ-3 аретовали. По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Президент "Норильского никеля" Владимир Потанин пообещал, что компания покроет все работы по ликвидации последствий разлива топлива.