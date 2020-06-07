МЧС ответило США на предложение помочь в ликвидации ЧС в Норильске

"Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования для ликвидации ЧС", — отметил он, добавив, что в ликвидации последствий ЧС участвуют около 500 человек и 200 единиц техники.