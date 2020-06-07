В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 479

Ранее власти страны сообщали о 20 290 случаях заражения, 1318 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 20 479 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1326 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом отмечаются, что 14,6 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф