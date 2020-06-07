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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T13:24
https://ria.ru/20200607/1572587573.html
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 479
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 479

13:24 07.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 189, до 20 479, всего с начала эпидемии умерли 1326 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 20 290 случаях заражения, 1318 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 20 479 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1326 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом отмечаются, что 14,6 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
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