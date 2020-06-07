В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 48 630

"Зарегистрированы 48 630 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 622 313 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным пресс-службы, на 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Это на 632 человека больше, чем днем ранее.