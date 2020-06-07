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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T13:23
https://ria.ru/20200607/1572587208.html
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 48 630
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971582_0:98:3016:1795_1036x0_80_0_0_39286088db8236b3ca7863c6fefbd655.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 48 630

13:23 07.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 879 до 48 630, умерли еще шесть человек, всего скончались 269 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
По данным на субботу, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составляло 47 751, умерших - 263. В последнюю неделю суточный прирост новых случаев инфицирования снизился и составляет менее 900. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
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"Зарегистрированы 48 630 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 622 313 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы, на 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Это на 632 человека больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашенкоВОЗКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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