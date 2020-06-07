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2020-06-07T09:57
https://ria.ru/20200607/1572581571.html
В Подмосковье потушили пожар на складе в киногородке
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РИА Новости

В Подмосковье потушили пожар на складе в киногородке

09:17 07.06.2020 (обновлено: 09:57 07.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Московской областиПожар на складе в городском округе Ленинский в Московской области
Пожар на складе в городском округе Ленинский в Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на втором этаже склада киногородка в городском округе Ленинский в Московской области, сообщает региональный главк МЧС.
По информации спасателей, сообщение о возгорании поступило в воскресенье в 02.50 мск. На момент прибытия установлено, что происходит задымление на втором этаже на складе на территории киногородка в Ленинском.
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже (мансарда) склада с кинодекорациями. 04.40 - локализация на площади 600 квадратных метров. 05.40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлечено 81 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человека и 14 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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