В Подмосковье потушили пожар на складе в киногородке

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на втором этаже склада киногородка в городском округе Ленинский в Московской области, сообщает региональный главк МЧС.
По информации спасателей, сообщение о возгорании поступило в воскресенье в 02.50 мск. На момент прибытия установлено, что происходит задымление на втором этаже на складе на территории киногородка в Ленинском.
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже (мансарда) склада с кинодекорациями. 04.40 - локализация на площади 600 квадратных метров. 05.40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлечено 81 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человека и 14 единиц техники.
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