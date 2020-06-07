В Германии выявили 301 случай COVID-19

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 301, еще 22 человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 407 случаях заражения и 33 летальных исходах.
Общее число случаев заражения достигло 183 979, за все время после заражения коронавирусом скончались 8668 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 334), Северном Рейне — Вестфалии (38 616) и Баден-Вюртемберге (34 912). В Берлине зафиксированы 6997 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.