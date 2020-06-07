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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T08:59
https://ria.ru/20200607/1572579298.html
В Германии выявили 301 случай COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии выявили 301 случай COVID-19

06:43 07.06.2020 (обновлено: 08:59 07.06.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 301, еще 22 человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 407 случаях заражения и 33 летальных исходах.
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Общее число случаев заражения достигло 183 979, за все время после заражения коронавирусом скончались 8668 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 334), Северном Рейне — Вестфалии (38 616) и Баден-Вюртемберге (34 912). В Берлине зафиксированы 6997 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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