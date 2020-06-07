В Сирии российские военные привезли 1,2 тонны гумпомощи в поселок Арна

АРНА (Сирия), 7 июн – РИА Новости. Российские военные привезли партию гуманитарной помощи в горный поселок Арна в Российские военные привезли партию гуманитарной помощи в горный поселок Арна в Сирии на границе с Ливаном , сообщил журналистам глава администрации Арны Салим Абу Кейс.

"Я хочу вначале выразить свою благодарность за ваши инициативы по оказанию помощи. Мы очень признательны и благодарны за позицию Российской Федерации по поддержке сирийского народа в различных отношениях: в военном отношении, политическом и экономическом", - сказал Абу Кейс.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в свою очередь уточнили, что масса привезенного груза составила около 1,2 тонны. Крупы, рис и сахар от российской стороны расфасованы в 200 пакетов. Военные передали их местной администрации для дальнейшего распределения среди жителей.

Как рассказал сотрудникам российского ЦПВС старейшина Арны, здесь проживают 1,7 тысячи человек, то есть 300 семей, причем каждую можно считать бедной. Четверо жителей поселка погибли во время боевых действий, еще 10 были ранены.