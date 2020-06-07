Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-07T05:07
https://ria.ru/20200607/1572578849.html
В Сирии российские военные привезли 1,2 тонны гумпомощи в поселок Арна
https://cdn21.img.ria.ru/images/149373/16/1493731669_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_959d96dbc39a88adf336bbe0210531f7.jpg
РИА Новости

В Сирии российские военные привезли 1,2 тонны гумпомощи в поселок Арна

05:07 07.06.2020
1699
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи в Сирии
Раздача гуманитарной помощи в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Раздача гуманитарной помощи в Сирии. Архивное фото
АРНА (Сирия), 7 июн – РИА Новости. Российские военные привезли партию гуманитарной помощи в горный поселок Арна в Сирии на границе с Ливаном, сообщил журналистам глава администрации Арны Салим Абу Кейс.
"Я хочу вначале выразить свою благодарность за ваши инициативы по оказанию помощи. Мы очень признательны и благодарны за позицию Российской Федерации по поддержке сирийского народа в различных отношениях: в военном отношении, политическом и экономическом", - сказал Абу Кейс.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в свою очередь уточнили, что масса привезенного груза составила около 1,2 тонны. Крупы, рис и сахар от российской стороны расфасованы в 200 пакетов. Военные передали их местной администрации для дальнейшего распределения среди жителей.
Как рассказал сотрудникам российского ЦПВС старейшина Арны, здесь проживают 1,7 тысячи человек, то есть 300 семей, причем каждую можно считать бедной. Четверо жителей поселка погибли во время боевых действий, еще 10 были ранены.
В Арне есть две школы, они частично разрушены и требуют ремонта. Но детям приходится заниматься, несмотря на опасность – есть риск, что в одной из школ может обрушиться стена. Детский сад в поселке один, медицинских учреждений и вовсе нет, жителям приходится ездить три километра в соседнюю деревню.
Раздача гуманитарной помощи в Сирии
28 мая, 05:07Война в Сирии
Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
7000110
Обсудить 0
Война в СирииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
Рекомендуем
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Файез Саррадж
СМИ: глава ПНС Ливии отправится в Москву в воскресенье
Женщина отдыхает в бассейне
Исследование: траты россиян на бронирование отелей в мае выросли на треть
Сжигание использованных масок в Киеве
На Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
Полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Сотрудники правоохранительных органов в Эстонии
В Эстонии два человека погибли в ходе стрельбы на автозаправке
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Ника Ганич
Ника Ганич — о том, как есть и не толстеть и готовить полезные блюда
Столкновение полиции и протестующих в Гонконге
Курица, несущая золотые яйца. Кто проиграет от спора США с Китаем
Американский военный во время учений в Германии
В МИД Германии назвали отношения с США сложными
Депутат Государственной Думы Елена Панина
В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей
Мэр Миннеаполиса не поддержал упразднение городского департамента полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
15:07"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
Лента новостейМолния