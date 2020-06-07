В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости

"Сегодня я дал указание главе полиции Портленда Джами Реш, что этот газ не должен использоваться при отсутствии серьезной и непосредственной угрозы безопасности жизни, и когда нет никакой приемлемой альтернативы разгону. Наше общество испытывает серьезную озабоченность использованием газа CS (вид слезоточивого газа) для контроля толпы, особенно когда мы боремся с пандемией", - написал мэр в Twitter.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.