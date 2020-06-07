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2020-06-07T04:36
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В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости
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РИА Новости

В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости

04:36 07.06.2020
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© Sputnik / Артур ГабдрахмановВоенная полиция США и участники акции протеста против полицейского насилия в США
Военная полиция США и участники акции протеста против полицейского насилия в США
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Военная полиция США и участники акции протеста против полицейского насилия в США
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
"Сегодня я дал указание главе полиции Портленда Джами Реш, что этот газ не должен использоваться при отсутствии серьезной и непосредственной угрозы безопасности жизни, и когда нет никакой приемлемой альтернативы разгону. Наше общество испытывает серьезную озабоченность использованием газа CS (вид слезоточивого газа) для контроля толпы, особенно когда мы боремся с пандемией", - написал мэр в Twitter.
Ранее о запрете на использование слезоточивого газа объявили власти других городов США, в том числе Денвера и Сиэтла. Власти Денвера запретили также использование без особого разрешения резиновых пуль, осветительных гранат и других средств "временного поражения" против протестующих в городе.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Сотрудники полиции в США
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПортлендОрегонСШАВ мире
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