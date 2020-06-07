В Китае за сутки выявили шесть новых случаев COVID-19

ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил шесть новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы пять бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Из шести случаев пять — ввозные и один — локальный, его зарегистрировали в провинции Хайнань.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 036 случаев коронавирусной инфекции, 78 332 человека выздоровели, 70 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1776, выздоровели 1710 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявили пять таких случаев, из них четыре — ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 25 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 236 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.