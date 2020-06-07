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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T04:02
https://ria.ru/20200607/1572578631.html
Университет Джонса Хопкинса вернул данные о COVID-19 в Бразилии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571775304_0:133:3169:1916_1036x0_80_0_0_671d21fbc3b4ea41db93f008c085fa56.jpg
РИА Новости

Университет Джонса Хопкинса вернул данные о COVID-19 в Бразилии

04:02 07.06.2020
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© REUTERS / Rahel PatrassoМедицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
© REUTERS / Rahel Patrasso
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сайт университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников о распространении коронавируса по всему миру, снова отображает данные о количестве случаев заражения, выздоровления и летальных исходов в Бразилии.
Ранее сообщалось, что университет Хопкинса приостановил публикацию данных о случаях заражения в Бразилии. Сайт университета убрал данные о Бразилии из списка стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.
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01:03Распространение нового коронавируса
Бразилия частично приостановила обновление статистики по COVID-19
Министерство здравоохранения Бразилии ранее приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти также подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17.00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22.00.
Сейчас сайт, предоставляющий информацию о коронавирусе в Бразилии, работает, но отображает только число случаев, зафиксированных за последние сутки.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зафиксирован 645 771 случай заражения коронавирусом, 35 026 человек скончались. Согласно информации университета, во всем мире выявили 6 855 858 зараженных, более 398 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаБразилияВ мире
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