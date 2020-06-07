Университет Джонса Хопкинса вернул данные о COVID-19 в Бразилии

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сайт университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников о распространении коронавируса по всему миру, снова отображает данные о количестве случаев заражения, выздоровления и летальных исходов в Бразилии.
Ранее сообщалось, что университет Хопкинса приостановил публикацию данных о случаях заражения в Бразилии. Сайт университета убрал данные о Бразилии из списка стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.
Министерство здравоохранения Бразилии ранее приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти также подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17.00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22.00.
Сейчас сайт, предоставляющий информацию о коронавирусе в Бразилии, работает, но отображает только число случаев, зафиксированных за последние сутки.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зафиксирован 645 771 случай заражения коронавирусом, 35 026 человек скончались. Согласно информации университета, во всем мире выявили 6 855 858 зараженных, более 398 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.