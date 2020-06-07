Университет Джонса Хопкинса вернул данные о COVID-19 в Бразилии

Министерство здравоохранения Бразилии ранее приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти также подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17.00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22.00.