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2020-06-07T05:13
https://ria.ru/20200607/1572578389.html
Вильфанд рассказал о рекордной температуре в Сибири
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РИА Новости

Вильфанд рассказал о рекордной температуре в Сибири

03:09 07.06.2020 (обновлено: 05:13 07.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Превышение нормы средней температуры в мае в Сибири достигло уникальной отметки в девять градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее Европейский центр прогнозов и система Copernicus зафиксировали, что глобальная температура в мае 2020 года была на 0,63 градуса выше средней. В Европе средняя температура в мае была на 0,3 градуса ниже средней. Однако, по мнению европейских синоптиков, самым удивительным было превышение нормы в Сибири.

"В регионе Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло девять градусов. Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие. В Салехарде отклонение от нормы около восьми градусов, в достаточно большом регионе, на севере Западной Сибири аномалия была +8 и более. Территория, где отмечалась аномалия +6, пространнее, в нее входит Обская губа, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область", — сказал Вильфанд.

Как уточнил ученый, в Новосибирске отклонение от нормы составило 6,3 градуса, в Кемерово — 5 градусов, в Барнауле — 5,1 градуса.
Вильфанд пояснил, что май с метеорологической точки зрения — это летний месяц.
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"Изменчивость летних месяцев существенно меньше чем зимних. Отклонение в восемь градусов зимой в любую сторону не часто, но встречается. Это означает исключение из стационарного ряда (средние значения, которые не меняются в течение десятилетий). Если же это повторяющееся событие, то это переход на новый климат, такой каскадный переход. Допустим, в течение десятилетия будут случаться такие аномалии: то на восемь градусов, то на девять. Это невероятно, это значит, что происходит изменение на новый климат. Не постепенное, а почти каскадное. Такие события подтверждают стремительное потепление климата в северных широтах", — сказал Вильфанд.
Собеседник агентства напомнил, что в северных регионах Евразии темп потепления заметнее, чем на экваторе и в умеренных широтах. Скорость изменения глобальной температуры составляет 0,17 градуса за десять лет, в умеренных широтах Евразии — 0,4 градуса в десять лет, а в полярных широтах — 0,6-0,8 градуса.
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ЕвразияРоман ВильфандГидрометцентрНовосибирскЕвропаОбщество
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