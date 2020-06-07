Вильфанд рассказал о рекордной температуре в Сибири

"В регионе Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло девять градусов. Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие. В Салехарде отклонение от нормы около восьми градусов, в достаточно большом регионе, на севере Западной Сибири аномалия была +8 и более. Территория, где отмечалась аномалия +6, пространнее, в нее входит Обская губа, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область", — сказал Вильфанд.

"Изменчивость летних месяцев существенно меньше чем зимних. Отклонение в восемь градусов зимой в любую сторону не часто, но встречается. Это означает исключение из стационарного ряда (средние значения, которые не меняются в течение десятилетий). Если же это повторяющееся событие, то это переход на новый климат, такой каскадный переход. Допустим, в течение десятилетия будут случаться такие аномалии: то на восемь градусов, то на девять. Это невероятно, это значит, что происходит изменение на новый климат. Не постепенное, а почти каскадное. Такие события подтверждают стремительное потепление климата в северных широтах", — сказал Вильфанд.