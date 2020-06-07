Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-06-07T03:03
https://ria.ru/20200607/1572578335.html
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора
https://cdn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:118:3071:1845_1036x0_80_0_0_b79c45029d43858c5a6b7a21ce1fee5d.jpg
РИА Новости

Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора

03:03 07.06.2020
1920
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора. Соответствующе описание к патенту опубликовано в бюллетене Роспатента.
"Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру космического мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет", - говорится в описании.
Само устройство описано как крупноячеистая сеть в форме конуса, основание которой закреплено раздвижной рамкой и имеет двигатели для маневрирования, а вершина конуса тросом присоединена к космическому аппарату. Когда "сачок" покрывает космический мусор со всех сторон, рамка сжимается и объект оказывается в "мешке".
"Далее осуществляют буксировку объекта космического мусора, либо с целью торможения и входа в плотные слои атмосферы, либо разгоняя объект космического мусора с целью перевода его на орбиту захоронения", - говорится в документе.
Рисунок астероида около планеты Земля
5 июня, 15:46
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
Отмечается, что спутник с "сачком" может удалять мусор автоматически, то есть без участия наземных служб.
В сентябре 2018 года британский спутник RemoveDEBRIS, созданный подразделением Surrey Satellite Technology Limited европейской компании Airbus и запущенный с борта МКС в июне того же года, успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.
Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
3 июня, 10:30Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" изготовит 20 "царь-двигателей" до 2027 года
3652000
Обсудить 3
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Роскосмос
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b в объективе фотоаппарата во время выкатки на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019
На Куру прибыли специалисты для устранения утечки из блока "Фрегат"
Депутат Государственной Думы Елена Панина
В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске
Полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Женщина отдыхает в бассейне
Исследование: траты россиян на бронирование отелей в мае выросли на треть
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей
Мэр Миннеаполиса не поддержал упразднение городского департамента полиции
Цветочная корона из фильма Солнцестояние
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Защита Порошенко подала в суд на генпрокурора Украины
Мужчина в защитной маске в Шанхае
Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19
Ника Ганич
Ника Ганич — о том, как есть и не толстеть и готовить полезные блюда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
15:07"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:02Около 350 россиян вылетели из Бишкека в Москву
Лента новостейМолния