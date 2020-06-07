Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора

"Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру космического мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет", - говорится в описании.

Само устройство описано как крупноячеистая сеть в форме конуса, основание которой закреплено раздвижной рамкой и имеет двигатели для маневрирования, а вершина конуса тросом присоединена к космическому аппарату. Когда "сачок" покрывает космический мусор со всех сторон, рамка сжимается и объект оказывается в "мешке".