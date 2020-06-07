Археологи выдвинули теорию о технике древней трафаретной живописи

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Австралийские археологи выдвинули новую гипотезу о том, как создавались трафаретные наскальные рисунки пятьсот лет назад, . Австралийские археологи выдвинули новую гипотезу о том, как создавались трафаретные наскальные рисунки пятьсот лет назад, сообщает Artnet.

В пещере Юбилинджи в национальном парке Лиммен на севере Австралии ученые изучают 17 миниатюрных трафаретных изображений людей, животных (кенгуру, черепах и пр.), бумерангов и геометрических фигур. Всего в Юбилинджи более 300 рисунков, возраст которых составляет предположительно 500 лет.

Команда археологов из Университета Флиндерс в Аделаиде предположила, что аборигены использовали модели из пчелиного воска. Исследователи попробовали выполнить похожие рисунки с применением такой техники из тех материалов, которые встречаются в этом регионе, и эксперимент прошел удачно.

Антрополог Джош Брэдли особо отметил, что жители в этой местности часто делали игрушки из пчелиного воска, а также с его помощью чинили орудия труда. Вполне возможно, что именно из него изготовляли трафареты.