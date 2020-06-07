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Культура
2020-06-07T05:47
https://ria.ru/20200607/1572411007.html
Археологи выдвинули теорию о технике древней трафаретной живописи
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РИА Новости

Археологи выдвинули теорию о технике древней трафаретной живописи

05:47 07.06.2020
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© Antiquity Publications Ltd / photographs and enhancement by L.M. BradyМиниатюрные наскальные рисунки в Австралии
Миниатюрные наскальные рисунки в Австралии
© Antiquity Publications Ltd / photographs and enhancement by L.M. Brady
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Австралийские археологи выдвинули новую гипотезу о том, как создавались трафаретные наскальные рисунки пятьсот лет назад, сообщает Artnet.
В пещере Юбилинджи в национальном парке Лиммен на севере Австралии ученые изучают 17 миниатюрных трафаретных изображений людей, животных (кенгуру, черепах и пр.), бумерангов и геометрических фигур. Всего в Юбилинджи более 300 рисунков, возраст которых составляет предположительно 500 лет.
Команда археологов из Университета Флиндерс в Аделаиде предположила, что аборигены использовали модели из пчелиного воска. Исследователи попробовали выполнить похожие рисунки с применением такой техники из тех материалов, которые встречаются в этом регионе, и эксперимент прошел удачно.
Антрополог Джош Брэдли особо отметил, что жители в этой местности часто делали игрушки из пчелиного воска, а также с его помощью чинили орудия труда. Вполне возможно, что именно из него изготовляли трафареты.
Похожие миниатюрные наскальные рисунки были найдены в австралийском штате Новый Южный Уэльс и на острове Кисар в Индонезии.
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