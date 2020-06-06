В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты начали погром у здания парламента в центре Бейрута, сотни людей ломают стеклянные витрины и забрасывают стражей порядка камнями, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы. На место прибыли дополнительные силы.
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Несколько участников погромов блокированы в одном из офисов, куда они проникли ранее и начали погром.
Мирная многотысячная демонстрация продолжается на площади Павших недалеко от места столкновений. Граждане вышли на улицы с требованиями улучшения условий жизни, экономических реформ и с призывом к правительству предпринять эффективные действия для выхода страны из кризиса.
Демонстрации в ливанской столице возобновились после призыва нескольких партий и народных движений продолжить "восстания 17 октября". Часть митингующих выступила с лозунгами о сдаче оружия движения "Хезболлах", что, в свою очередь, вызвало негодования шиитского населения, представители которого также прибыли в центр Бейрута, выступив против политически настроенных демонстрантов.
Волнения начались в Ливане с 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны Мишель Аун утвердил кабинет министров во главе с Хасаном Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениям с армией и полицией. Население частично успокоилось после объявления правительством Дияба о принятом антикризисном плане по стабилизации экономике в стране.