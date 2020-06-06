В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Несколько участников погромов блокированы в одном из офисов, куда они проникли ранее и начали погром.

Мирная многотысячная демонстрация продолжается на площади Павших недалеко от места столкновений. Граждане вышли на улицы с требованиями улучшения условий жизни, экономических реформ и с призывом к правительству предпринять эффективные действия для выхода страны из кризиса.