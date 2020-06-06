Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом

Ранее на этой неделе силы ПНС объявили о полном контроле над административными границами ливийской столицы Триполи, а также городами Тархуна и Бени-Валид. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара, в свою очередь, заявила, что передислоцировала свои силы за пределы Триполи ради возобновления переговоров военного комитета (5+5).
Как сообщает телеканал Libya Al-Ahrar, представитель оперативного штаба "Сирт – аль-Джуфра" объявил о начале операции "Пути к победе", направленной на "освобождение" от ЛНА города Сирт, а также таких районов как аль-Джуфра, аль-Вашка, Абу-Хади, Джареф и аль-Буайрат аль-Хасун.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля. Во вторник Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5).