Юристы Дерипаски призвали отклонить запрос минфина США по делу о санкциях

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Юристы российского бизнесмена Юристы российского бизнесмена Олега Дерипаски просят суд Вашингтона отклонить ходатайство министерства финансов США о прекращении дела и ускоренно рассмотреть иск миллиардера по "доказательному меморандуму", на основании которого он был включен в санкционный список, следует из документов суда в базе данных Court Listener.

Речь идет о дополнительном иске, поданном в середине апреля, в котором Дерипаска потребовал предоставить ему полную версию "доказательного меморандума", на основе которого он был включен в санкционный список. Минфин США от лица Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить, либо провести по ускоренной процедуре рассмотрение иска российского миллиардера Олега Дерипаски.

"Суд должен удовлетворить ходатайство Дерипаски об упрощенном судопроизводстве; отклонить ходатайство защиты (Минфина - ред.) о прекращении или, в качестве альтернативы, упрощенного судопроизводства; вынести решение в пользу Дерипаски по всем требованиям", - говорится в документе.

Основной иск Дерипаска подал в марте 2019 года, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что OFAC преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.

В мае того же года OFAC обнародовало перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении Дерипаски - в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель якобы "действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника" и "работает в энергетическом секторе РФ". Некоторые фрагменты досье не были опубликованы из соображений цензуры. В октябре 2019-го министерство финансов США потребовало от суда отклонить иск Дерипаски.

В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

Дерипаска заявил РИА Новости, что обвинения минфина США голословны, и назвал их "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.