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2020-06-06T12:11
https://ria.ru/20200606/1572559402.html
Юристы Дерипаски призвали отклонить запрос минфина США по делу о санкциях
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РИА Новости

Юристы Дерипаски призвали отклонить запрос минфина США по делу о санкциях

12:11 06.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Юристы российского бизнесмена Олега Дерипаски просят суд Вашингтона отклонить ходатайство министерства финансов США о прекращении дела и ускоренно рассмотреть иск миллиардера по "доказательному меморандуму", на основании которого он был включен в санкционный список, следует из документов суда в базе данных Court Listener.
Речь идет о дополнительном иске, поданном в середине апреля, в котором Дерипаска потребовал предоставить ему полную версию "доказательного меморандума", на основе которого он был включен в санкционный список. Минфин США от лица Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить, либо провести по ускоренной процедуре рассмотрение иска российского миллиардера Олега Дерипаски.
Министерство финансов США в Вашингтоне
12 октября 2019, 05:16
Минфин США потребовал от суда отклонить иск Дерипаски
"Суд должен удовлетворить ходатайство Дерипаски об упрощенном судопроизводстве; отклонить ходатайство защиты (Минфина - ред.) о прекращении или, в качестве альтернативы, упрощенного судопроизводства; вынести решение в пользу Дерипаски по всем требованиям", - говорится в документе.
Основной иск Дерипаска подал в марте 2019 года, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что OFAC преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.
В мае того же года OFAC обнародовало перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении Дерипаски - в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель якобы "действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника" и "работает в энергетическом секторе РФ". Некоторые фрагменты досье не были опубликованы из соображений цензуры. В октябре 2019-го министерство финансов США потребовало от суда отклонить иск Дерипаски.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".
Дерипаска заявил РИА Новости, что обвинения минфина США голословны, и назвал их "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.
Олег Дерипаска
29 мая 2019, 01:38
Ответ офиса Дерипаски на меморандум Минфина США
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
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Реакция на санкцииСанкцииМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииОлег ДерипаскаСШАЭкономика
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