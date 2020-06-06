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2020-06-06T10:42
https://ria.ru/20200606/1572556923.html
Самый старый дом Парижа и тайна философского камня
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РИА Новости

Самый старый дом Парижа и тайна философского камня

10:42 06.06.2020
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CC0 / br / Самый старый дом Парижа Николя Фламеля
Самый старый дом Парижа Николя Фламеля
CC0 / br /
Самый старый дом Парижа Николя Фламеля. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Благородные металлы пользовались спросом во все века - даже сейчас, с появлением криптовалют, золото и серебро котируются высоко, а что тогда говорить про XIV век. Считается, что именно тогда французский писарь Николя Фламель узнал секрет философского камня.

Как получается золото

Волшебный реактив решал сразу две задачи - превращать любые металлы в золото и значительно продлевать жизнь. Если верить "Божественной комедии" Данте, то место алхимиков - в десятом рве восьмого круга ада, однако это, по-видимому, не сильно страшило тех, кто искал вечной жизни.
Николя Фламель был писарем и владельцем книжной лавки. Считается, что однажды в его руки попала книга иудея Авраама, содержавшая "три раза по семь страниц", причем каждый седьмой лист содержал лишь рисунки. В своем труде под названием "Иероглифические фигуры" Фламель рассказал, что отдал за нее два флорина, не зная тогда истинной цены своей находки.
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Опираясь на содержание книги, алхимик 17 января 1382 года сперва превратил ртуть в чистое серебро, а в апреле того же года его изыскания обернулись получением золота. Спустя годы он изобразил последовательность действий на одной из арок кладбища Невинных в центре Парижа. Правда, найти эти символы сейчас невозможно - уже несколько веков кладбища в нынешнем I округе французской столицы не существует. Но Фламель не знал об участи захоронений и не исключал, что его секрет станет доступен кому-то еще. Того, кто в дальнейшем сможет получить Золотое Руно - философский камень, - алхимик призывал не зарывать дар божий в землю, преумножая свое благосостояние, а, напротив, трудиться на благо ближнего.

Самый старый дом парижа

Листая "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго, найдем упоминание домика на углу улицы Писателей и Мариво, где дьякон Клод Фролло "рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах", где мог находиться заветный философский камень. Прошлой улицы Мариво уже нет - она "переехала" в другой район, а на ее месте появились улицы Николя Фламеля и его супруги Пернель. Здесь когда-то находился один из домов знаменитого алхимика и, если верить Гюго, здесь же был зарыт и философский камень. Найти его жаждали многие и на протяжении двух веков "ворошили землю, пока дом… не рассыпался прахом".
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Этот дом был не единственной собственностью Фламеля - он мог себе позволить оказывать финансовую поддержку церквям, больницам и приютам для бедняков, один из которых находился на улице, которая сейчас носит название Монморанси.
Он был построен Николя Фламелем и супругой Пернель в 1407 году, и, сохранившись до наших дней, считается самым старым домом Парижа. Испещренный таинственными резными знаками и готическими письменами фасад дома так и притягивает взгляд. Ошибиться трудно - на стене закреплена табличка, которая гласит: "Дом Николя Фламеля и его жены Пернель".
Здесь жили бездомные, нищие студенты и рабочие, платы никакой не требовалось - только молитвы. Готические буквы, опоясывающие дом, собственно, и излагают это правило - "каждый день читать Отче наш и Аве Мария".
Сейчас дом по-прежнему называется "Приют Николя Фламеля". Только теперь за еду там приходится платить - молитвы к оплате за обед в ресторане не принимают.
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Жизнь после смерти

Датой смерти Фламеля принято считать март 1418 года, но с людьми, которые, возможно, имели доступ к секретам долголетия, этого никогда нельзя знать наверняка. Многочисленные легенды гласят, что и через века после смерти алхимика не раз встречали в Париже.
После разрушения кладбища Невинных останки Фламеля и его жены перенесли в парижские катакомбы, смешав их с костями и черепами тысяч других покойников. Надгробная плита с могилы попала к бакалейщику и служила доской для резки продуктов, а потом оказалась в одном из столичных музеев.
Но даже спустя столетия имя Фламеля остается на слуху. В частности, его помнят подростки, читавшие сагу о Гарри Поттере - как партнера Альбуса Дамблдора и единственного обладателя философского камня, и геймеры, проходящие "Парижские истории" в Assassin's Creed Unity в поисках эликсира жизни.
Драхенбург
24 января 2019, 11:47
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