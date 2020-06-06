Самый старый дом Парижа и тайна философского камня

ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Благородные металлы пользовались спросом во все века - даже сейчас, с появлением криптовалют, золото и серебро котируются высоко, а что тогда говорить про XIV век. Считается, что именно тогда французский писарь Николя Фламель узнал секрет философского камня.

Как получается золото

Волшебный реактив решал сразу две задачи - превращать любые металлы в золото и значительно продлевать жизнь. Если верить "Божественной комедии" Данте, то место алхимиков - в десятом рве восьмого круга ада, однако это, по-видимому, не сильно страшило тех, кто искал вечной жизни.

Николя Фламель был писарем и владельцем книжной лавки. Считается, что однажды в его руки попала книга иудея Авраама, содержавшая "три раза по семь страниц", причем каждый седьмой лист содержал лишь рисунки. В своем труде под названием "Иероглифические фигуры" Фламель рассказал, что отдал за нее два флорина, не зная тогда истинной цены своей находки.

Опираясь на содержание книги, алхимик 17 января 1382 года сперва превратил ртуть в чистое серебро, а в апреле того же года его изыскания обернулись получением золота. Спустя годы он изобразил последовательность действий на одной из арок кладбища Невинных в центре Парижа . Правда, найти эти символы сейчас невозможно - уже несколько веков кладбища в нынешнем I округе французской столицы не существует. Но Фламель не знал об участи захоронений и не исключал, что его секрет станет доступен кому-то еще. Того, кто в дальнейшем сможет получить Золотое Руно - философский камень, - алхимик призывал не зарывать дар божий в землю, преумножая свое благосостояние, а, напротив, трудиться на благо ближнего.

Самый старый дом парижа

Листая "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго, найдем упоминание домика на углу улицы Писателей и Мариво, где дьякон Клод Фролло "рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах", где мог находиться заветный философский камень. Прошлой улицы Мариво уже нет - она "переехала" в другой район, а на ее месте появились улицы Николя Фламеля и его супруги Пернель. Здесь когда-то находился один из домов знаменитого алхимика и, если верить Гюго, здесь же был зарыт и философский камень. Найти его жаждали многие и на протяжении двух веков "ворошили землю, пока дом… не рассыпался прахом".

Этот дом был не единственной собственностью Фламеля - он мог себе позволить оказывать финансовую поддержку церквям, больницам и приютам для бедняков, один из которых находился на улице, которая сейчас носит название Монморанси.

Он был построен Николя Фламелем и супругой Пернель в 1407 году, и, сохранившись до наших дней, считается самым старым домом Парижа. Испещренный таинственными резными знаками и готическими письменами фасад дома так и притягивает взгляд. Ошибиться трудно - на стене закреплена табличка, которая гласит: "Дом Николя Фламеля и его жены Пернель".

Здесь жили бездомные, нищие студенты и рабочие, платы никакой не требовалось - только молитвы. Готические буквы, опоясывающие дом, собственно, и излагают это правило - "каждый день читать Отче наш и Аве Мария".

Сейчас дом по-прежнему называется "Приют Николя Фламеля". Только теперь за еду там приходится платить - молитвы к оплате за обед в ресторане не принимают.

Жизнь после смерти

Датой смерти Фламеля принято считать март 1418 года, но с людьми, которые, возможно, имели доступ к секретам долголетия, этого никогда нельзя знать наверняка. Многочисленные легенды гласят, что и через века после смерти алхимика не раз встречали в Париже.

После разрушения кладбища Невинных останки Фламеля и его жены перенесли в парижские катакомбы, смешав их с костями и черепами тысяч других покойников. Надгробная плита с могилы попала к бакалейщику и служила доской для резки продуктов, а потом оказалась в одном из столичных музеев.