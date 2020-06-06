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2020-06-06T10:34
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Аксенов: День русского языка и имя Пушкина неразрывно связаны с Крымом
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РИА Новости

Аксенов: День русского языка и имя Пушкина неразрывно связаны с Крымом

10:34 06.06.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Ханский дворец в Бахчисарае. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей региона с Днем русского языка и отметил, что творчество Александра Сергеевича Пушкина и многих русских писателей и поэтов неразрывно связано с историей полуострова.
День русского языка, приуроченный ко дню рождения Пушкина, отмечается в России 6 июня, напомнил глава республики.
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"Для Крыма сегодняшний праздник – День русского языка - имеет особый смысл. Крымчане всегда ощущали себя неотъемлемой частью Русского мира. Люди разных национальностей на протяжении многих лет вели борьбу против насильственной украинизации, за русский язык и русскую культуру, за единство с Россией…Наш полуостров оставил заметный след в творчестве многих великих русских поэтов и писателей. Наверное, трудно найти на крымской земле уголок, который не был бы связан с именами выдающихся деятелей отечественной культуры, науки, искусства", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Русский язык – ключевой государствообразующий фактор для страны, а сохранение русского языка является вопросом национальной безопасности, считает глава республики. Он добавил, что из-за пандемии в этом году в Крыму не проводится традиционный международный пушкинский форум "Великое русское слово".
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"И конечно, никакой коронавирус, никакие внешние обстоятельства не могут повлиять на нашу любовь к русскому языку, к великому пушкинскому наследию, на нашу любовь к России", - написал Аксенов.
Александр Сергеевич Пушкин путешествовал в Крыму в 1820 году, посетив восточный Крым, южный берег полуострова, жил в Гурзуфе, посетил Симеиз, Херсонес и Бахчисарай. В Гурзуфе находится музей имени Пушкина, поэту установлены памятники в Симферополе, Ялте, Гурзуфе, Феодосии. Широко известна поэма "Бахчисарайский фонтан", написанная поэтом под впечатлением от посещения ханского дворца в Бахчисарае.
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