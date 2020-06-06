Аксенов: День русского языка и имя Пушкина неразрывно связаны с Крымом

"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал…" Пушкин!

Русский язык – ключевой государствообразующий фактор для страны, а сохранение русского языка является вопросом национальной безопасности, считает глава республики. Он добавил, что из-за пандемии в этом году в Крыму не проводится традиционный международный пушкинский форум "Великое русское слово".