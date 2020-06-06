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2020-06-06T15:30
https://ria.ru/20200606/1572360007.html
"Что бы такого съесть?": как должен питаться донор крови
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РИА Новости

"Что бы такого съесть?": как должен питаться донор крови

08:00 06.06.2020 (обновлено: 15:30 06.06.2020)
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CC0 / / Овсяная каша на завтрак
Овсяная каша на завтрак
CC0 / /
В борьбе за здоровье больного часто участвуют не только врачи, но еще и доноры крови. Именно от них зависит, смогут ли вовремя провести плановую операцию, ведь если в банке крови не окажется нужных компонентов, то процедуру могут перенести. Как лучше всего подготовиться к донации, рассказала Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.
Меню идеального донора
Как отмечает специалист, очень многое зависит от того, в какой "донорской фазе" находится человек. В период от "после донации прошло 48 часов" и "до донации осталось 24 часа" питание доноров в принципе соответствует обычному здоровому питанию, а вот в период подготовки к сдаче крови и непосредственно после нее начинаются отличия.

"В утро перед донацией обязателен легкий завтрак, натощак кровь и ее компоненты не сдают: это может быть каша на воде или макаронные изделия, и то и другое без масла; сладкий чай, морсы, компоты, минеральная вода, сок; хлеб, сухари, сушки, печенье; овощи и фрукты", — рассказала Елена Стефанюк.

Также есть рекомендации, что есть в течение одних-двух суток после сдачи крови: лучше употреблять в пищу продукты с высоким содержанием железа — печень, говядину, баранину и так далее.
Медицинский работник возле постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии
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"Сами препараты железа принимают только по рекомендации врача! Нужно контролировать питьевой режим: в день донации и в течение 48 часов после нее донору нужно выпивать не менее двух литров жидкости в сутки — соки, воду, некрепкий чай, морсы, компоты", — добавила Стефанюк.

Также есть блюда-исключения: накануне и в день сдачи крови или ее компонентов нельзя употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясо, рыбу, а также молочные продукты, сыр, яйца и масло, в том числе растительное; бананы, финики, томаты, цитрусовые, свеклу, орехи, авокадо, шоколад, сладкие газированные напитки, в том числе энергетики.

"Впрочем, жирное, пережаренное, экстремально острое, соленое, маринованное, копченое — те блюда, которые и так не соответствуют правилам здорового питания в любое время", — добавила специалист.

Если описывать идеальное меню для донора крови, то оно выглядит так.
Сутки накануне донации
Завтрак: сладкий чай, фруктовый салат из яблока, груши, винограда (без заправки йогуртом), печенье.
Обед: легкий овощной или грибной суп (без сметаны); паста без масла, мясного соуса.
Ужин: салат из огурцов, салатных листьев, свежей зелени, сбрызнутый лимонным соком (без растительного масла, сметаны, майонеза, йогурта), запеченный картофель.
День донации
Завтрак: каша на воде или макаронные изделия, и то и другое без масла; сладкий чай, сухари, яблоко.
Обед: любой суп; блюда из печени с гарниром из цветной капусты, печеного картофеля, фасоли; фруктовый салат с орехами и заправкой из легкого йогурта.
Ужин: запеченная говядина с черносливом, курагой; овощной салат с оливковым маслом.
В течение дня: не менее двух литров жидкости в сутки — соки, вода, некрепкий чай, морсы, компоты.
24-48 часов после донации
Блюда с повышенным содержанием железа, отвечающие правилам здорового питания; не менее двух литров жидкости в сутки.
Спустя 48 часов после донации
Любые блюда и напитки, отвечающие правилам здорового питания.
Но подготовка к сдаче компонентов крови, конечно, должна начаться гораздо раньше: в идеале донор должен вести здоровый образ жизни в течение всего времени, а не только за несколько дней до прихода на станцию крови.

"Ведь для обеспечения заготовки безопасной и качественной крови и ее компонентов для переливания одной диеты недостаточно: донор должен хорошо высыпаться, не злоупотреблять табаком или вовсе не курить, снизить до минимума алкоголь, отказаться от энергетических напитков, заниматься физкультурой, спортом и так далее, то есть в принципе образ жизни донора состоит из тех же слагаемых, что и обычный образ жизни. За 48 часов нужно отказаться от любого алкоголя, в том числе пива, постараться меньше курить. За один час до сдачи крови или ее компонентов курить нельзя, в том числе с помощью нагревательных систем табака, вейпов", — отмечает специалист.

Игры с едой
Чтобы увлечь доноров соблюдением всех правил подготовки к донации, организации создают видеоролики, мультфильмы, инфографику или конкурсы, где наглядно показано, что следует есть.

"В этом году с 20 апреля по 10 сентября мы проводим в социальных сетях конкурс "Донору тоже вкусно" — конкурс рецептов вкусных блюд и напитков для тех, кто сдает кровь и ее компоненты, в период подготовки к донации и восстановления после сдачи крови. В конкурсе могут принять участие все желающие старше 16 лет, а также организации, в том числе и учреждения Службы крови", — рассказывает Светлана Стефанюк.

Она также отмечает, что поучаствовать в конкурсе могут текстовые, фото- или видеорецепты с хештегами #донорутожевкусно, #НФРЗ и #москвадобрыйгород и отметкой двух френдов.

"Еще одно из условий — конкурсант должен обозначить, к какому именно периоду относится рецепт: для питания донора в течение суток до сдачи крови или ее компонентов, в утро перед донацией или в восстановительный период между сдачей крови или ее компонентов. Так конкурсанты покажут, что действительно разбираются в правилах ответственного "донорского образа жизни", — добавила она.

Есть и отдельная номинация для рецептов национальной или региональной кухни, адаптированных для донорского питания.
Почему это вообще важно?
Отвечая на вопрос о запрещенных продуктах, проще всего привести пример со свеклой: этот вроде бы безобидный и даже полезный в плане здорового питания овощ может окрасить сданную плазму в розовый цвет, что даст искаженную картину показателей здоровья донора. "Здоровый" банан содержит большое количество калия; орехи и авокадо — жиров, хоть и полезных для организма; мясо и рыба, даже отварные или запеченные, полезный в период восстановления донации йогурт или молоко не рекомендуются перед донацией: они также содержат жиры и животные белки, что приводит к хилезу плазмы.

"Любой пищевой "экстремизм" перед сдачей крови не будет полезен, потому что может привести к изменению качества компонентов крови, невозможности провести лабораторное обследование и, как следствие, утилизации компонентов крови", — поясняет Стефанюк.

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