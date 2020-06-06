"Что бы такого съесть?": как должен питаться донор крови

В борьбе за здоровье больного часто участвуют не только врачи, но еще и доноры крови. Именно от них зависит, смогут ли вовремя провести плановую операцию, ведь если в банке крови не окажется нужных компонентов, то процедуру могут перенести. Как лучше всего подготовиться к донации, рассказала Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.
Как отмечает специалист, очень многое зависит от того, в какой "донорской фазе" находится человек. В период от "после донации прошло 48 часов" и "до донации осталось 24 часа" питание доноров в принципе соответствует обычному здоровому питанию, а вот в период подготовки к сдаче крови и непосредственно после нее начинаются отличия.
"В утро перед донацией обязателен легкий завтрак, натощак кровь и ее компоненты не сдают: это может быть каша на воде или макаронные изделия, и то и другое без масла; сладкий чай, морсы, компоты, минеральная вода, сок; хлеб, сухари, сушки, печенье; овощи и фрукты", — рассказала Елена Стефанюк.
Также есть рекомендации, что есть в течение одних-двух суток после сдачи крови: лучше употреблять в пищу продукты с высоким содержанием железа — печень, говядину, баранину и так далее.
"Сами препараты железа принимают только по рекомендации врача! Нужно контролировать питьевой режим: в день донации и в течение 48 часов после нее донору нужно выпивать не менее двух литров жидкости в сутки — соки, воду, некрепкий чай, морсы, компоты", — добавила Стефанюк.
Также есть блюда-исключения: накануне и в день сдачи крови или ее компонентов нельзя употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясо, рыбу, а также молочные продукты, сыр, яйца и масло, в том числе растительное; бананы, финики, томаты, цитрусовые, свеклу, орехи, авокадо, шоколад, сладкие газированные напитки, в том числе энергетики.
"Впрочем, жирное, пережаренное, экстремально острое, соленое, маринованное, копченое — те блюда, которые и так не соответствуют правилам здорового питания в любое время", — добавила специалист.
Если описывать идеальное меню для донора крови, то оно выглядит так.
Завтрак: сладкий чай, фруктовый салат из яблока, груши, винограда (без заправки йогуртом), печенье.
Обед: легкий овощной или грибной суп (без сметаны); паста без масла, мясного соуса.
Ужин: салат из огурцов, салатных листьев, свежей зелени, сбрызнутый лимонным соком (без растительного масла, сметаны, майонеза, йогурта), запеченный картофель.
Завтрак: каша на воде или макаронные изделия, и то и другое без масла; сладкий чай, сухари, яблоко.
Обед: любой суп; блюда из печени с гарниром из цветной капусты, печеного картофеля, фасоли; фруктовый салат с орехами и заправкой из легкого йогурта.
Ужин: запеченная говядина с черносливом, курагой; овощной салат с оливковым маслом.
В течение дня: не менее двух литров жидкости в сутки — соки, вода, некрепкий чай, морсы, компоты.
24-48 часов после донации
Блюда с повышенным содержанием железа, отвечающие правилам здорового питания; не менее двух литров жидкости в сутки.
Спустя 48 часов после донации
Любые блюда и напитки, отвечающие правилам здорового питания.
Но подготовка к сдаче компонентов крови, конечно, должна начаться гораздо раньше: в идеале донор должен вести здоровый образ жизни в течение всего времени, а не только за несколько дней до прихода на станцию крови.
"Ведь для обеспечения заготовки безопасной и качественной крови и ее компонентов для переливания одной диеты недостаточно: донор должен хорошо высыпаться, не злоупотреблять табаком или вовсе не курить, снизить до минимума алкоголь, отказаться от энергетических напитков, заниматься физкультурой, спортом и так далее, то есть в принципе образ жизни донора состоит из тех же слагаемых, что и обычный образ жизни. За 48 часов нужно отказаться от любого алкоголя, в том числе пива, постараться меньше курить. За один час до сдачи крови или ее компонентов курить нельзя, в том числе с помощью нагревательных систем табака, вейпов", — отмечает специалист.
Чтобы увлечь доноров соблюдением всех правил подготовки к донации, организации создают видеоролики, мультфильмы, инфографику или конкурсы, где наглядно показано, что следует есть.
"В этом году с 20 апреля по 10 сентября мы проводим в социальных сетях конкурс "Донору тоже вкусно" — конкурс рецептов вкусных блюд и напитков для тех, кто сдает кровь и ее компоненты, в период подготовки к донации и восстановления после сдачи крови. В конкурсе могут принять участие все желающие старше 16 лет, а также организации, в том числе и учреждения Службы крови", — рассказывает Светлана Стефанюк.
Она также отмечает, что поучаствовать в конкурсе могут текстовые, фото- или видеорецепты с хештегами #донорутожевкусно, #НФРЗ и #москвадобрыйгород и отметкой двух френдов.
"Еще одно из условий — конкурсант должен обозначить, к какому именно периоду относится рецепт: для питания донора в течение суток до сдачи крови или ее компонентов, в утро перед донацией или в восстановительный период между сдачей крови или ее компонентов. Так конкурсанты покажут, что действительно разбираются в правилах ответственного "донорского образа жизни", — добавила она.
Есть и отдельная номинация для рецептов национальной или региональной кухни, адаптированных для донорского питания.
Отвечая на вопрос о запрещенных продуктах, проще всего привести пример со свеклой: этот вроде бы безобидный и даже полезный в плане здорового питания овощ может окрасить сданную плазму в розовый цвет, что даст искаженную картину показателей здоровья донора. "Здоровый" банан содержит большое количество калия; орехи и авокадо — жиров, хоть и полезных для организма; мясо и рыба, даже отварные или запеченные, полезный в период восстановления донации йогурт или молоко не рекомендуются перед донацией: они также содержат жиры и животные белки, что приводит к хилезу плазмы.
"Любой пищевой "экстремизм" перед сдачей крови не будет полезен, потому что может привести к изменению качества компонентов крови, невозможности провести лабораторное обследование и, как следствие, утилизации компонентов крови", — поясняет Стефанюк.