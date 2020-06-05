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2020-06-05T21:34
https://ria.ru/20200605/1572547097.html
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
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РИА Новости

ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза

21:34 05.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за высказываний о предстоящем росте цен на нефтепродукты, сообщает служба.
"ФАС России предостерегает президента союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" от совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции... Публичные высказывания о предстоящем росте цен на нефтепродукты при отсутствии на то объективных причин недопустимы", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что глава НТС в комментариях к статьям в ряде СМИ прогнозировал рост оптовых цен на топливо, существенный рост цен в мелкооптовом сегменте и проблемы с приобретением нефтепродуктов в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях и других регионах РФ, а также удорожание бензина на АЗС.
"Такого рода высказывания могут привести к панике и, впоследствии, спекуляциям на рынке, спровоцировать необоснованный рост цен. Сообщение было сделано должностным лицом союза, членами которого является большое количество хозсубъектов, что абсолютно некорректно, тем более в такой сложный период", - отметил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян, чьи слова приводятся в релизе.
НТС в свою очередь в конце мая направил главе Минэнерго РФ Александру Новаку и руководителю ФАС Игорю Артемьеву письмо с просьбой восстановить рыночные механизмы работы внутреннего рынка нефтепродуктов, в частности, отменив демпфер и запрет на импорт топлива.
В НТС тогда отметили, что несмотря на низкие цены на нефтепродукты на мировых рынках в России в мелком опте цены растут. Так, только за май в среднем мелкооптовые цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10%, на Аи-95 - на 7,5%, на дизельное топливо - на 3,5%. Более того, в этот же период крупнооптовые цены выросли на 17%, 21,5% и 6,8% соответственно. А помимо роста цен союз также фиксировал проблемы с отгрузкой нефтепродуктов в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях и Башкортостане.
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Все по-честному: чего ждать от цен на бензин в ближайшее время
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Цены на нефтьАрмен ХанянФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакНефтьЭкономика
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