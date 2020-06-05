ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза

"ФАС России предостерегает президента союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" от совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции... Публичные высказывания о предстоящем росте цен на нефтепродукты при отсутствии на то объективных причин недопустимы", - говорится в сообщении.

Поясняется, что глава НТС в комментариях к статьям в ряде СМИ прогнозировал рост оптовых цен на топливо, существенный рост цен в мелкооптовом сегменте и проблемы с приобретением нефтепродуктов в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях и других регионах РФ, а также удорожание бензина на АЗС.

В НТС тогда отметили, что несмотря на низкие цены на нефтепродукты на мировых рынках в России в мелком опте цены растут. Так, только за май в среднем мелкооптовые цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10%, на Аи-95 - на 7,5%, на дизельное топливо - на 3,5%. Более того, в этот же период крупнооптовые цены выросли на 17%, 21,5% и 6,8% соответственно. А помимо роста цен союз также фиксировал проблемы с отгрузкой нефтепродуктов в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях и Башкортостане.