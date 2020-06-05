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2020-06-05T20:53
https://ria.ru/20200605/1572546077.html
Суд на Кубани не нашел нарушений в постановлениях губернатора о карантине
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РИА Новости

Суд на Кубани не нашел нарушений в постановлениях губернатора о карантине

20:52 05.06.2020 (обновлено: 20:53 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд отказал пятерым местным жителям в иске о признании незаконными постановлений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева об ограничениях, введенных в регионе из-за коронавируса, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В начале апреля кубанский предприниматель Николай Молчанов подал в Краснодарский краевой суд административный иск, которым просил признать постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о введении ограничений из-за коронавируса незаконным. Позднее аналогичные иски подали еще четверо граждан, впоследствии дела были объединены в одно производство.
По мнению истцов, оспариваемые документы нарушили их конституционные права на свободу передвижения и экономической деятельности, на труд, доступ к правосудию, а также создали препятствия для реализации права на участие в религиозных обрядах. Ответчиками граждане обозначили администрацию Краснодарского края и лично губернатора Вениамина Кондратьева. Заинтересованными лицами в дело привлечены региональное управление Роспотребнадзора и главный санитарный врач региона, с учетом позиции которого принималось это решение. В рассмотрении иска участвовала также прокуратура Краснодарского края.
В четверг суд завершил предварительные слушания, рассмотрев ряд ходатайств сторон. В числе них было и ходатайство истцов о приостановлении действия оспариваемых документов до принятия решения - в его удовлетворении суд отказал. В пятницу суд рассмотрел дело по существу. Представитель прокуратуры Краснодарского края, выступая со своим заключением по делу, поддержала позицию администрации региона. Представитель Роспотребнадзора отметила, что если бы оспариваемые постановления не были приняты губернатором, то участники процесса могли и не встретиться в данном судебном заседании.
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"Суд решил отказать в удовлетворении административного искового заявления... о признании недействующим в части постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края... о введении режима повышенной готовности и мерах по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Отказать в удовлетворении административных исковых заявлений... о признании недействующим в части постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", - постановил федеральный судья Дмитрий Казаков.
Как сообщили агентству истцы, они намерены обжаловать решение.
На Кубани постановлением губернатора Вениамина Кондратьева 31 марта из-за ситуации с коронавирусом был введен карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по населенным пунктам без спецпропусков за исключением походов в магазин и аптеку, помощи недееспособным, доставки товаров первой необходимости пожилым, выноса мусора и выгула домашних животных. С момента принятия в него неоднократно вносились изменения. Документ предусматривал также запрет на въезд в города и станицы транзитного транспорта, за исключением случаев, когда объездные дороги отсутствуют, передвижение жителей личным автотранспортом разрешалось в исключительных случаях на основании спецпропусков.
С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции. С 6 июня на Кубани открываются парки, скверы, набережные, стадионы.
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