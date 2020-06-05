Трамп рассказал, чем планирует заняться после отмены карантина

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поехать в Нью-Йорк в "доме на колесах" после отмены карантина вместе с супругой Меланьей Трамп.
"Мне нужна долгая поездка за рулем. Может быть, я поеду обратно в Нью-Йорк с первой леди в трейлере", - сказал Трамп на пресс-конференции. Он переспросил, какое слово используется для обозначения таких трейлеров. Ему подсказали аббревиатуру RV — "дом на колесах". Трамп повторил, что хочет поехать в Нью-Йорк в такой машине.
"Не думаю, что кто-то будет возражать", - сказал Трамп.
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