Трамп рассказал, чем планирует заняться после отмены карантина

"Мне нужна долгая поездка за рулем. Может быть, я поеду обратно в Нью-Йорк с первой леди в трейлере", - сказал Трамп на пресс-конференции. Он переспросил, какое слово используется для обозначения таких трейлеров. Ему подсказали аббревиатуру RV — "дом на колесах". Трамп повторил, что хочет поехать в Нью-Йорк в такой машине.