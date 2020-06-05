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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:36
https://ria.ru/20200605/1572540529.html
Трамп рассказал, чем планирует заняться после отмены карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_ff4f726903ae58c19315b653a1ff1c54.jpg
РИА Новости

Трамп рассказал, чем планирует заняться после отмены карантина

18:36 05.06.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поехать в Нью-Йорк в "доме на колесах" после отмены карантина вместе с супругой Меланьей Трамп.
"Мне нужна долгая поездка за рулем. Может быть, я поеду обратно в Нью-Йорк с первой леди в трейлере", - сказал Трамп на пресс-конференции. Он переспросил, какое слово используется для обозначения таких трейлеров. Ему подсказали аббревиатуру RV — "дом на колесах". Трамп повторил, что хочет поехать в Нью-Йорк в такой машине.
"Не думаю, что кто-то будет возражать", - сказал Трамп.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Меланья ТрампДональд ТрампНью-Йорк (город)СШАВ мире
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