РФПИ продал более десяти миллионов тестов на коронавирус за рубеж

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продал более 10 миллионов тестов на коронавирус за рубеж, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"После того, как мы удовлетворили потребности России, мы уже продали более 10 миллионов тестов в другие страны, и эти страны покупают эти тесты, потому что они знают, что это одни из лучших тестов", - сказал Дмитриев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.