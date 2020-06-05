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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:08
https://ria.ru/20200605/1572538850.html
РФПИ продал более десяти миллионов тестов на коронавирус за рубеж
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538076_0:196:2818:1781_1036x0_80_0_0_b0e2367586df0465d983ea0d9810e564.jpg
РИА Новости

РФПИ продал более десяти миллионов тестов на коронавирус за рубеж

18:05 05.06.2020 (обновлено: 18:08 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продал более 10 миллионов тестов на коронавирус за рубеж, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"После того, как мы удовлетворили потребности России, мы уже продали более 10 миллионов тестов в другие страны, и эти страны покупают эти тесты, потому что они знают, что это одни из лучших тестов", - сказал Дмитриев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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