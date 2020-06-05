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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T18:01
https://ria.ru/20200605/1572538374.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 357
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 357

18:01 05.06.2020
355
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 357, общее количество умерших составило 40 261, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших за сутки возросло на 1650 до 283 311.
Днем ранее число жертв составило 176, количество выявленных новых заражение – 1805.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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