В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 357

ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 357, общее количество умерших составило 40 261, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших за сутки возросло на 1650 до 283 311.
Днем ранее число жертв составило 176, количество выявленных новых заражение – 1805.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.