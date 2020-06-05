Суд отправил главу "Российской венчурной компании" под домашний арест

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Гагаринский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

РВК – государственный "фонд фондов" и институт развития венчурного рынка, призванный способствовать технологическому лидерству России. За время существования с 2006 года компания проинвестировала 15 миллиардов рублей.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 июля", - огласил решение судья.

Повалко нельзя будет выходить из дома без разрешения следователя, кроме как в поликлинику или больницу, а также в суд. Круг общения ограничен ближайшими родственниками и адвокатом, запрещено пользоваться интернетом и телефоном, кроме как в чрезвычайных случаях.

По словам адвоката Георгия Антонова, Повалко виновным себя не считает. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фабула уголовного дела официально не раскрывается. В пресс-службе РВК агентству заявляли, что в фокусе внимания следствия - сделки 2012-2016 года. В частности, как отмечал источник РИА Новости, речь об инвестициях в американскую Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции.

По этой сделке уже проходит расследование, инициированное РВК. Как заявляют в венчурной компании, следствие считает директора департамента инвестиций РВК (его имя не указано) участником аферы, в ходе которой совет директоров убедили в перспективах инвестиций в Alion. Деньги же затем якобы были выведены через подконтрольные фирмы.

Ущерб оценивается в 22,7 миллиона долларов. Другим участником схемы следствие, как заявляют в РВК, считает члена совета директоров Alion и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича.

Чучкевич был арестован по обвинению в мошенничестве, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова в марте 2019 года его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Защита тогда заявляла, что в Alion вложились несколько американских и европейских венчурных фондов, а общая сумма инвестиций, включая российские, составила около 70 миллионов долларов. С 2017 года компания выполняет контракты на строительство и обслуживание солнечных электростанций в Мексике, Бразилии, Индии, и средства начнут возвращаться инвесторам после выхода на самоокупаемость.