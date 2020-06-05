Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T18:33
https://ria.ru/20200605/1572538027.html
Суд отправил главу "Российской венчурной компании" под домашний арест
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572540262_49:85:717:461_1036x0_80_0_0_78d8e778d93ab84eb151252c6fb2b427.jpg
РИА Новости

Суд отправил главу "Российской венчурной компании" под домашний арест

17:55 05.06.2020 (обновлено: 18:33 05.06.2020)
2369
© Фото : пресс-служба Гагаринского районного судаАлександр Повалко в суде
Александр Повалко в суде
© Фото : пресс-служба Гагаринского районного суда
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
РВК – государственный "фонд фондов" и институт развития венчурного рынка, призванный способствовать технологическому лидерству России. За время существования с 2006 года компания проинвестировала 15 миллиардов рублей.
"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 июля", - огласил решение судья.
Повалко нельзя будет выходить из дома без разрешения следователя, кроме как в поликлинику или больницу, а также в суд. Круг общения ограничен ближайшими родственниками и адвокатом, запрещено пользоваться интернетом и телефоном, кроме как в чрезвычайных случаях.
По словам адвоката Георгия Антонова, Повалко виновным себя не считает. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фабула уголовного дела официально не раскрывается. В пресс-службе РВК агентству заявляли, что в фокусе внимания следствия - сделки 2012-2016 года. В частности, как отмечал источник РИА Новости, речь об инвестициях в американскую Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции.
По этой сделке уже проходит расследование, инициированное РВК. Как заявляют в венчурной компании, следствие считает директора департамента инвестиций РВК (его имя не указано) участником аферы, в ходе которой совет директоров убедили в перспективах инвестиций в Alion. Деньги же затем якобы были выведены через подконтрольные фирмы.
Ущерб оценивается в 22,7 миллиона долларов. Другим участником схемы следствие, как заявляют в РВК, считает члена совета директоров Alion и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича.
Чучкевич был арестован по обвинению в мошенничестве, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова в марте 2019 года его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Защита тогда заявляла, что в Alion вложились несколько американских и европейских венчурных фондов, а общая сумма инвестиций, включая российские, составила около 70 миллионов долларов. С 2017 года компания выполняет контракты на строительство и обслуживание солнечных электростанций в Мексике, Бразилии, Индии, и средства начнут возвращаться инвесторам после выхода на самоокупаемость.
Никто из остальных фондов, заявляла защита, претензий не предъявляет.
1452000
Обсудить 0
Александр ПовалкоРоссийская венчурная компанияМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Александр Повалко
Глава РВК Повалко не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Наручники
Отставного генерала МВД будут судить за подготовку заказного убийства
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД отреагировал на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Кузбассе мужчина избил медсестру, приехавшую на вызов к его матери
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
Путин обсудил с главой РФПИ борьбу с коронавирусом и создание тест-систем
Сотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Эксперты оценили предполагаемые затраты на ликвидацию ЧП в Норильске
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Лента новостейМолния