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Культура
2020-06-05T17:34
https://ria.ru/20200605/1572536539.html
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564356979_0:276:3080:2008_1036x0_80_0_0_d7201940e98da54039e92ec7b0e561b9.jpg
РИА Новости

Власти Пермского края разрешили театрам репетировать

17:34 05.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped imageЗдание Пермского академического Театра-Театра на Эспланаде в Перми
Здание Пермского академического Театра-Театра на Эспланаде в Перми
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped image
ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Театрам Пермского края во время режима самоизоляции разрешили проводить репетиции, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"С 5 июня решением оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях. При этом должны соблюдаться все меры предосторожности", — говорится в сообщении.
Вернуться к репетициям смогут 29 организаций. Из них 13 государственных и 11 негосударственных театров Пермского края, а также концертные организации: краевая филармония, городское концертное объединение Перми, хор "Млада", Пермский губернский оркестр, ансамбль песни и танца народов Урала "Прикамье", Ординский духовой оркестр.
"Сейчас важно приступить к репетиционному процессу. Это поможет на высоком уровне подготовиться к открытию театров для зрителей. Все меры принимаются по согласованию с управлением Роспотребнадзора", — прокомментировал решение министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.
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Режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Пермском крае введен 2 апреля, он продлен до 15 июня. Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2011 человек, в том числе у 49 за последние сутки, выздоровели 1173 пациента, 66 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.
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