В Тюмени сотрудники МЧС спасли кошку из стиральной машины

По словам хозяев животного, 4 июня они решили заняться стиркой, включили стиральную машину, но вскоре увидели через стекло люка, что в барабане находится кошка. Питомец залез внутрь еще до начала стирки и, скорей всего, уснул. Хозяева выключили бытовую технику, пытались сами достать животное, но не смогли.
"Вызволить пушистого экстремала смогли только сотрудники МЧС: при помощи подручных средств они достали кошку из барабана стиральной машины. Спасенное животное, состояние которого не вызывало опасения, пожарные передали хозяевам", - говорится в сообщении.