В Тюмени сотрудники МЧС спасли кошку из стиральной машины

По словам хозяев животного, 4 июня они решили заняться стиркой, включили стиральную машину, но вскоре увидели через стекло люка, что в барабане находится кошка. Питомец залез внутрь еще до начала стирки и, скорей всего, уснул. Хозяева выключили бытовую технику, пытались сами достать животное, но не смогли.