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2020-06-05T16:50
https://ria.ru/20200605/1572532915.html
В Тюмени сотрудники МЧС спасли кошку из стиральной машины
https://cdn24.img.ria.ru/images/151109/31/1511093119_0:246:4928:3018_1036x0_80_0_0_9694812e7f992fb270ee305202cc762a.jpg
РИА Новости

В Тюмени сотрудники МЧС спасли кошку из стиральной машины

16:50 05.06.2020
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© Depositphotos / mihakonceptcornКот в стиральной машине
Кот в стиральной машине
© Depositphotos / mihakonceptcorn
Кот в стиральной машине. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Жители Тюмени случайно постирали кошку, которая заснула в стиральной машине, спасти питомца помогли сотрудники МЧС, сообщает региональный главк ведомства.
По словам хозяев животного, 4 июня они решили заняться стиркой, включили стиральную машину, но вскоре увидели через стекло люка, что в барабане находится кошка. Питомец залез внутрь еще до начала стирки и, скорей всего, уснул. Хозяева выключили бытовую технику, пытались сами достать животное, но не смогли.
"Вызволить пушистого экстремала смогли только сотрудники МЧС: при помощи подручных средств они достали кошку из барабана стиральной машины. Спасенное животное, состояние которого не вызывало опасения, пожарные передали хозяевам", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТюменьПроисшествия
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