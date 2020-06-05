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2020-06-05T16:20
https://ria.ru/20200605/1572530616.html
В Австралии полиция изъяла более двух тысяч кустов конопли
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РИА Новости

В Австралии полиция изъяла более двух тысяч кустов конопли

16:20 05.06.2020
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© AP Photo / Andrew BrownbillПолицейские в Австралии
Полицейские в Австралии
© AP Photo / Andrew Brownbill
Полицейские в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружила более 2,4 тысячи кустов конопли, стоимость находки может оцениваться в 4,8 миллиона австралийских долларов (3,3 миллиона долларов США), три человека арестованы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов.
Операция проводилась в пятницу утром. В результате обыска нескольких теплиц и дома, расположенных в небольшом городке Марулан, были обнаружены 2443 куста конопли.
Как сообщили в полиции, два человека были задержаны на месте. Еще один подозреваемый попытался скрыться от полиции, но был задержан после преследования. Задержанные были доставлены в полицейский участок, им предъявлены обвинения.
Слушание суда по этому делу состоится в субботу.
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