В Австралии полиция изъяла более двух тысяч кустов конопли

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружила более 2,4 тысячи кустов конопли, стоимость находки может оцениваться в 4,8 миллиона австралийских долларов (3,3 миллиона долларов США), три человека арестованы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов.

Операция проводилась в пятницу утром. В результате обыска нескольких теплиц и дома, расположенных в небольшом городке Марулан, были обнаружены 2443 куста конопли.

Как сообщили в полиции, два человека были задержаны на месте. Еще один подозреваемый попытался скрыться от полиции, но был задержан после преследования. Задержанные были доставлены в полицейский участок, им предъявлены обвинения.