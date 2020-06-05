В Омской области заработают детские сады и летние веранды

ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Летние веранды и детские сады заработают в Летние веранды и детские сады заработают в Омской области с 12 и 22 июня соответственно, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Омской области режим самоизоляции продлили до 14 июня и разрешили работать автошколам и торговым центрам с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В ТЦ запрещено работать фудкортам.

"С 12 июня разрешат работу летних веранд в предприятиях общепита. Для открытия необходимо оформление согласования с Роспотребнадзором . С 22 июня будут открыты детские сады (не дежурные группы, а полностью)", - рассказали в оперштабе.

Также там сообщили, что членам сборных команд России и Омской области с 9 июня разрешено возобновить тренировки.

"Принимаем решение перехода на второй этап смягчения ограничительных мероприятий. В рамках второго этапа могут быть открыты объекты торговли площадью не более 800 квадратных метров и отдельные образовательные организации", - сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков

По данным оперштаба на 5 июня, в Омской области за сутки зафиксировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 составило 1595. При этом 639 человек уже выздоровели, умер 21 пациент.