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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:03
https://ria.ru/20200605/1572529122.html
В Омской области заработают детские сады и летние веранды
https://cdn24.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_0:243:2777:1805_1036x0_80_0_0_19db23f4d675b05f2516de75358947df.jpg
РИА Новости

В Омской области заработают детские сады и летние веранды

16:04 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Летние веранды и детские сады заработают в Омской области с 12 и 22 июня соответственно, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Ранее в Омской области режим самоизоляции продлили до 14 июня и разрешили работать автошколам и торговым центрам с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В ТЦ запрещено работать фудкортам.
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"С 12 июня разрешат работу летних веранд в предприятиях общепита. Для открытия необходимо оформление согласования с Роспотребнадзором. С 22 июня будут открыты детские сады (не дежурные группы, а полностью)", - рассказали в оперштабе.
Также там сообщили, что членам сборных команд России и Омской области с 9 июня разрешено возобновить тренировки.
"Принимаем решение перехода на второй этап смягчения ограничительных мероприятий. В рамках второго этапа могут быть открыты объекты торговли площадью не более 800 квадратных метров и отдельные образовательные организации", - сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.
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По данным оперштаба на 5 июня, в Омской области за сутки зафиксировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 составило 1595. При этом 639 человек уже выздоровели, умер 21 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БурковОмская областьОбщество
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