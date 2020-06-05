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Кобылкин попросил выделить деньги для поддержки питомников для животных
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РИА Новости

Кобылкин попросил выделить деньги для поддержки питомников для животных

16:03 05.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Питомники для животных нуждаются в поддержке своей деятельности в период пандемии, деньги на это можно выделить из резервного фонда, сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе встречи президента с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.
"Во время пандемии наши зоозащитники, питомники… Они не попали в национальный план… Но, может быть, из резервного фонда. Это не большие деньги", - сказал Кобылкин.
В ходе встречи зоозащитники из нескольких регионов страны рассказали о сложностях с финансированием во время режима изоляции из-за пандемии COVID-19.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинОбщество
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