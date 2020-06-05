Кобылкин попросил выделить деньги для поддержки питомников для животных

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Питомники для животных нуждаются в поддержке своей деятельности в период пандемии, деньги на это можно выделить из резервного фонда, сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе встречи президента с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.
"Во время пандемии наши зоозащитники, питомники… Они не попали в национальный план… Но, может быть, из резервного фонда. Это не большие деньги", - сказал Кобылкин.
В ходе встречи зоозащитники из нескольких регионов страны рассказали о сложностях с финансированием во время режима изоляции из-за пандемии COVID-19.
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