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2020-06-05T15:38
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Путин пообещал поддержать кошачий приют из Тольятти
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РИА Новости

Путин пообещал поддержать кошачий приют из Тольятти

15:38 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Представитель приюта для кошек "Кошкин дом" из Тольятти Наталья Боброва в ходе совещания по экологии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать их подопечных в непростой период ограничений из-за коронавируса, глава государства обещал "подставить плечо".
В ходе совещания представитель приюта рассказала президенту, что в условиях пандемии коронавируса приют переживает не лучшие времена, приют существует за счет благотворительности и не получает финансовой помощи из регионального бюджета. Глава государства уточнил, идет ли речь о поддержке на время вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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"Да, для нас это в любом случае будет уже существенная помощь, которая поможет нам выстоять в этой ситуации", - сказала Боброва.
"Наталья Владимировна, подумаем. Ладно? Я сейчас не буду называть конкретных цифр и прочего, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. А вот формы, объемы и конкретную дату я сейчас назвать не могу, но мы вас услышали и вам поможем", - пообещал президент.
"Такое дело, которым вы занимаетесь, могут делать только люди по-настоящему в прямом смысле этого слова с добрым сердцем и, конечно, хочется вам помочь. Мы придумаем такой способ поддержки", - добавил Путин.
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