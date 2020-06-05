Путин пообещал поддержать кошачий приют из Тольятти

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Представитель приюта для кошек "Кошкин дом" из Представитель приюта для кошек "Кошкин дом" из Тольятти Наталья Боброва в ходе совещания по экологии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать их подопечных в непростой период ограничений из-за коронавируса, глава государства обещал "подставить плечо".

В ходе совещания представитель приюта рассказала президенту, что в условиях пандемии коронавируса приют переживает не лучшие времена, приют существует за счет благотворительности и не получает финансовой помощи из регионального бюджета. Глава государства уточнил, идет ли речь о поддержке на время вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Да, для нас это в любом случае будет уже существенная помощь, которая поможет нам выстоять в этой ситуации", - сказала Боброва.

"Наталья Владимировна, подумаем. Ладно? Я сейчас не буду называть конкретных цифр и прочего, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. А вот формы, объемы и конкретную дату я сейчас назвать не могу, но мы вас услышали и вам поможем", - пообещал президент.