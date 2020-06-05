Минсвязи России и Белоруссии обещали отменить роуминг к сентябрю-октябрю

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерства связи и информации России и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена "дорожная карта", согласно которой плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.
"Естественно, встал вопрос о выполнении "дорожной карты" об отмене роуминга, это вопрос, который всех интересует. У министерств связи существует "дорожная карта", в соответствии с которой до октября этого года должны решить этот вопрос - либо в принципе, либо окончательно. Как получится. Мы стремимся к тому, чтобы этот вопрос был окончательно решен", - сказал Рапота в ходе онлайн-пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.
"Дорожная карта выполняется в соответствии с графиком, никаких проблем нет. Министерства связи и информации обеих стран обещали, что к сентябрю они этот вопрос решат, ну к октябрю", - добавил он.