Минсвязи России и Белоруссии обещали отменить роуминг к сентябрю-октябрю

"Естественно, встал вопрос о выполнении "дорожной карты" об отмене роуминга, это вопрос, который всех интересует. У министерств связи существует "дорожная карта", в соответствии с которой до октября этого года должны решить этот вопрос - либо в принципе, либо окончательно. Как получится. Мы стремимся к тому, чтобы этот вопрос был окончательно решен", - сказал Рапота в ходе онлайн-пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.