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Союзное государство
2020-06-05T15:25
https://ria.ru/20200605/1572525873.html
Минсвязи России и Белоруссии обещали отменить роуминг к сентябрю-октябрю
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РИА Новости

Минсвязи России и Белоруссии обещали отменить роуминг к сентябрю-октябрю

15:25 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерства связи и информации России и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена "дорожная карта", согласно которой плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

"Естественно, встал вопрос о выполнении "дорожной карты" об отмене роуминга, это вопрос, который всех интересует. У министерств связи существует "дорожная карта", в соответствии с которой до октября этого года должны решить этот вопрос - либо в принципе, либо окончательно. Как получится. Мы стремимся к тому, чтобы этот вопрос был окончательно решен", - сказал Рапота в ходе онлайн-пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Дорожная карта выполняется в соответствии с графиком, никаких проблем нет. Министерства связи и информации обеих стран обещали, что к сентябрю они этот вопрос решат, ну к октябрю", - добавил он.
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияВ мире
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