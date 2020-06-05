В Нижегородской области задержали мужчин, пытавшихся сжечь односельчанина

Пострадавший сумел добраться до канавы, в которой была вода, и сбил пламя. Дойдя до родственницы, проживающей в поселке, он сообщил о произошедшем, после чего он был госпитализирован в ожоговый центр. В настоящее время потерпевший находится в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью.