В Нижегородской области задержали мужчин, пытавшихся сжечь односельчанина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области задержаны по подозрению в покушении на убийство путем поджога, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 3 июня на улице поселка Большеорловское Борского района при разговоре между двумя местными жителями один оскорбил отца другого. В ответ злоумышленник избил потерпевшего. Затем совместно со своим знакомым, насильно усадив обидчика в машину, он вывез его за территорию поселка. На обочине дороги 40-летний подозреваемый вытащил потерпевшего из машины и продолжил его избиение. Затем 28-летний подельник облил потерпевшего бензином, поджег его, и оба злоумышленника скрылись с места преступления.
Пострадавший сумел добраться до канавы, в которой была вода, и сбил пламя. Дойдя до родственницы, проживающей в поселке, он сообщил о произошедшем, после чего он был госпитализирован в ожоговый центр. В настоящее время потерпевший находится в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью.
"По горячим следам следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемые был задержаны. Они не отрицают свою причастность к совершенному преступлению. В ближайшее время в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения, а также им будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.