Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T15:21
https://ria.ru/20200605/1572525554.html
В Нижегородской области задержали мужчин, пытавшихся сжечь односельчанина
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области задержали мужчин, пытавшихся сжечь односельчанина

15:21 05.06.2020
775
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области задержаны по подозрению в покушении на убийство путем поджога, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 3 июня на улице поселка Большеорловское Борского района при разговоре между двумя местными жителями один оскорбил отца другого. В ответ злоумышленник избил потерпевшего. Затем совместно со своим знакомым, насильно усадив обидчика в машину, он вывез его за территорию поселка. На обочине дороги 40-летний подозреваемый вытащил потерпевшего из машины и продолжил его избиение. Затем 28-летний подельник облил потерпевшего бензином, поджег его, и оба злоумышленника скрылись с места преступления.
Пострадавший сумел добраться до канавы, в которой была вода, и сбил пламя. Дойдя до родственницы, проживающей в поселке, он сообщил о произошедшем, после чего он был госпитализирован в ожоговый центр. В настоящее время потерпевший находится в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью.
"По горячим следам следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемые был задержаны. Они не отрицают свою причастность к совершенному преступлению. В ближайшее время в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения, а также им будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Полицейский
29 мая, 12:54
Женщина укусила полицейского за указание на отсутствие маски
0010140
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьБорский районПроисшествия
Рекомендуем
Курьер службы доставки еды Delivery Club
В Москве прокуратура проверит жалобы курьеров сервиса доставки еды
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ пересмотрела рекомендации об использовании масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
ДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020
Полиция нашла сбежавшего виновника ДТП с пятью машинами в центре Москвы
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Место покушения на криминального авторитета Деда Хасана
Членам Таганской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Деда Хасана
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Нижегородской области в ДТП погибли два человека
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния