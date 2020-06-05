В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусной инфекцией , которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области выросло до 174, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в области лабораторно подтверждены 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1462. По данным минздрава области на 1 июня, в тяжелом состоянии находились 163 пациента с COVID-19, в том числе 71 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"По тяжелым пациентам - 112 находятся на поддержке кислородом, 62 пациента на ИВЛ, из них 28 на инвазивной (искусственной вентиляции легких)", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что в стационарах в настоящее время находятся 877 пациентов с COVID-19, в том числе у 760 выявили пневмонию. Кроме того, 1036 пациентов с коронавирусной инфекцией лечатся на дому.