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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:13
https://ria.ru/20200605/1572524725.html
В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

15:13 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области выросло до 174, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1462. По данным минздрава области на 1 июня, в тяжелом состоянии находились 163 пациента с COVID-19, в том числе 71 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"По тяжелым пациентам - 112 находятся на поддержке кислородом, 62 пациента на ИВЛ, из них 28 на инвазивной (искусственной вентиляции легких)", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что в стационарах в настоящее время находятся 877 пациентов с COVID-19, в том числе у 760 выявили пневмонию. Кроме того, 1036 пациентов с коронавирусной инфекцией лечатся на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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