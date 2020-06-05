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2020-06-05T15:16
https://ria.ru/20200605/1572524349.html
Путин заявил о весомом вкладе экоактивистов в защиту природы
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РИА Новости

Путин заявил о весомом вкладе экоактивистов в защиту природы

15:04 05.06.2020 (обновлено: 15:16 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экоактивисты вносят весомый вклад в защиту природы России, их деятельность подчас незаменима и нередко служит катализатором для принятия важных решений в этой сфере, как было, например, с разработкой закона об ответственном обращении с животными, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, самые добрые слова нашим волонтерам, активистам, защитникам природы - людям энергичным, искренне преданным своему делу. Ваше личное участие в экологических акциях, обширная просветительская и научно-исследовательская деятельность важна, незаменима подчас", - заявил Путин в пятницу на встрече с экологами и зоозащитниками, которая прошла в режиме видеоконференции.
Он подчеркнул, что эта деятельность активистов является серьезной частью большой общей работы по сбережению уникальной природы России и ее биоразнообразия.
"Нередко именно благодаря вам власти на местах получают своевременный сигнал о конкретных проблемах - что называется, хороший импульс от общественности, - и принимают необходимые меры. Достаточно вспомнить так называемую "китовую тюрьму" во Владивостоке или истории с жестоким обращением с животными, которые, по сути, стали катализатором принятия отдельного федерального закона об ответственном обращении с животными", - подчеркнул президент.
Совещание состоялась в День эколога. В начале встречи Путин поздравил с этим праздником всех граждан, чья жизнь связана с защитой природы и окружающей среды, и поблагодарил их за эту работу.
"Прежде всего, конечно, тех, кто работает профессионально в этой сфере, но не только - и энтузиастов, конечно; ученых, работников национальных парков и заповедников, сотрудников министерства природных ресурсов, коллектив Росприроднадзора, вообще всех коллег, которые обеспечивают непрерывную и столь значимую деятельность региональных природоохранных структур и экологических организаций", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
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