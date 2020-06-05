Путин заявил о весомом вкладе экоактивистов в защиту природы

"Конечно, самые добрые слова нашим волонтерам, активистам, защитникам природы - людям энергичным, искренне преданным своему делу. Ваше личное участие в экологических акциях, обширная просветительская и научно-исследовательская деятельность важна, незаменима подчас", - заявил Путин в пятницу на встрече с экологами и зоозащитниками, которая прошла в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что эта деятельность активистов является серьезной частью большой общей работы по сбережению уникальной природы России и ее биоразнообразия.

Совещание состоялась в День эколога. В начале встречи Путин поздравил с этим праздником всех граждан, чья жизнь связана с защитой природы и окружающей среды, и поблагодарил их за эту работу.