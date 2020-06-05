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2020-06-05T15:02
https://ria.ru/20200605/1572524180.html
В ЛНР заявили, что зафиксировали ЗРК силовиков в жилом районе в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что зафиксировали ЗРК силовиков в жилом районе в Донбассе

15:02 05.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение пяти зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Райгородка вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ в населенном пункте Райгородка отмечено размещение пяти ЗРК "Оса" на территории частного предприятия", - заявил Филипоненко.
По его словам, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых кварталах подконтрольных им населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения. Филипоненко уточнил, что известно о размещении бронетехники украинских силовиков в жилых районах населенных пунктов Причепиловка, Нижнее, Попасная и Счастье.
"Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах также подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ", - заявил офицер пресс-службы.
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