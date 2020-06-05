В ЛНР заявили, что зафиксировали ЗРК силовиков в жилом районе в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение пяти зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Райгородка вблизи линии соприкосновения в Донбассе , заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В зоне ответственности 25-й бригады ВСУ в населенном пункте Райгородка отмечено размещение пяти ЗРК "Оса" на территории частного предприятия", - заявил Филипоненко.

По его словам, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых кварталах подконтрольных им населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения. Филипоненко уточнил, что известно о размещении бронетехники украинских силовиков в жилых районах населенных пунктов Причепиловка, Нижнее, Попасная и Счастье.