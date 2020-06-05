В Польше провели более миллиона тестов на COVID-19

ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Более миллиона тестов на Более миллиона тестов на коронавирус провели в Польше с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным, представленным минздравом в пятницу, всего в Польше провели 1 014 937 тестов на коронавирус, протестированы 924 896 человек.

С начала эпидемии в Польше выявлены 25 177 носителей коронавирусной инфекции, 1 127 из них скончались.

За последние сутки лабораторные исследования выявили 351 случай коронавируса, 10 человек умерли.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 085 человек, 81 244 находятся на карантине, 12 410 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.