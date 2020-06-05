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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:04
https://ria.ru/20200605/1572524005.html
В Польше провели более миллиона тестов на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Польше провели более миллиона тестов на COVID-19

15:04 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Более миллиона тестов на коронавирус провели в Польше с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным, представленным минздравом в пятницу, всего в Польше провели 1 014 937 тестов на коронавирус, протестированы 924 896 человек.
С начала эпидемии в Польше выявлены 25 177 носителей коронавирусной инфекции, 1 127 из них скончались.
За последние сутки лабораторные исследования выявили 351 случай коронавируса, 10 человек умерли.
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Скорость распространения нового коронавируса
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 085 человек, 81 244 находятся на карантине, 12 410 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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