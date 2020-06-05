Путин поручил проверить состояние объектов, аналогичных норильской ТЭЦ

"Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости - организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов", - сказал он в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.