Путин поручил проверить состояние объектов, аналогичных норильской ТЭЦ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Росприроднадзор должен скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске, совместно с МЧС и правоохранителями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости - организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов", - сказал он в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.