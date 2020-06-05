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2020-06-05T14:52
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Путин поручил проверить состояние объектов, аналогичных норильской ТЭЦ
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РИА Новости

Путин поручил проверить состояние объектов, аналогичных норильской ТЭЦ

14:53 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Росприроднадзор должен скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске, совместно с МЧС и правоохранителями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости - организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов", - сказал он в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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