В Калининграде кардиоцентр закрыли на обсервацию из-за COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Федеральный центр высоких медицинских технологий в поселке Родники возле Калининграда закрыли на обсервацию из-за выявления COVID-19 у главного врача Юрия Шнейдера, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Кардиоцентр по предписанию Роспотребадзора со вчерашнего дня закрыт на обсервацию, коронавирус выявлен у главного врача. Сейчас и врачи, и пациенты, которые там находились, остаются в центре. Проводится эпидемиологическое расследование, всех пациентов и сотрудников проверяют на наличие вируса", - сообщили в штабе.
В оперштабе отметили, что круг контактов главврача в учреждении достаточно большой, поскольку он участвует в обходах пациентов.
Всего на 5 июня в Калининградской области на COVID-19 обследованы 58,4 тысячи человек. Выявлены 1,7 тысячи случаев заражения (за сутки - 35), из них 740 человек выздоровели (22 - за последние сутки), 29 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 4364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.