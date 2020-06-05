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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T14:22
https://ria.ru/20200605/1572520742.html
В Калининграде кардиоцентр закрыли на обсервацию из-за COVID-19
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РИА Новости

В Калининграде кардиоцентр закрыли на обсервацию из-за COVID-19

14:22 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Федеральный центр высоких медицинских технологий в поселке Родники возле Калининграда закрыли на обсервацию из-за выявления COVID-19 у главного врача Юрия Шнейдера, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Кардиоцентр по предписанию Роспотребадзора со вчерашнего дня закрыт на обсервацию, коронавирус выявлен у главного врача. Сейчас и врачи, и пациенты, которые там находились, остаются в центре. Проводится эпидемиологическое расследование, всех пациентов и сотрудников проверяют на наличие вируса", - сообщили в штабе.
В оперштабе отметили, что круг контактов главврача в учреждении достаточно большой, поскольку он участвует в обходах пациентов.
Всего на 5 июня в Калининградской области на COVID-19 обследованы 58,4 тысячи человек. Выявлены 1,7 тысячи случаев заражения (за сутки - 35), из них 740 человек выздоровели (22 - за последние сутки), 29 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 4364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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