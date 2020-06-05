В Калининграде кардиоцентр закрыли на обсервацию из-за COVID-19

"Кардиоцентр по предписанию Роспотребадзора со вчерашнего дня закрыт на обсервацию, коронавирус выявлен у главного врача. Сейчас и врачи, и пациенты, которые там находились, остаются в центре. Проводится эпидемиологическое расследование, всех пациентов и сотрудников проверяют на наличие вируса", - сообщили в штабе.