Депутаты ЕР обсудили с Моргуловым возобновление авиасообщения с АТР

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временной интервал открытия границ со странами АТР и возобновление авиасообщения сложно определить, однако прямых рейсов в Пекин в течение какого-то времени может не быть, рассказал РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев по итогам встречи внутрифракционной группы с замглавы МИД Игорем Моргуловым.
"Вы знаете, речь шла просто о том, что во временном интервале тяжело сказать (об открытии границ со странами АТР и восстановлении авиасообщения), но я насколько понял, что когда даже это восстановится, то прямых рейсов в Пекин может не быть, это могут быть рейсы в другие города, другие районы. Но это без временных каких-то обозначений, я к тому, что рейсы в Пекин скоро можно не ждать", - сказал депутат, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема открытия границ со странами АТР и возобновление авиасообщения.
Депутат отметил, что в Китае очень боятся второй волны заболевания коронавирусом, поскольку число заболевших в стране относительно небольшое и необходимые для противостояния болезни антитела у жителей страны не появились.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.