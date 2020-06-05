Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T14:08
https://ria.ru/20200605/1572519543.html
Депутаты ЕР обсудили с Моргуловым возобновление авиасообщения с АТР
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Депутаты ЕР обсудили с Моргуловым возобновление авиасообщения с АТР

14:08 05.06.2020
213
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временной интервал открытия границ со странами АТР и возобновление авиасообщения сложно определить, однако прямых рейсов в Пекин в течение какого-то времени может не быть, рассказал РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев по итогам встречи внутрифракционной группы с замглавы МИД Игорем Моргуловым.
"Вы знаете, речь шла просто о том, что во временном интервале тяжело сказать (об открытии границ со странами АТР и восстановлении авиасообщения), но я насколько понял, что когда даже это восстановится, то прямых рейсов в Пекин может не быть, это могут быть рейсы в другие города, другие районы. Но это без временных каких-то обозначений, я к тому, что рейсы в Пекин скоро можно не ждать", - сказал депутат, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема открытия границ со странами АТР и возобновление авиасообщения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Депутат отметил, что в Китае очень боятся второй волны заболевания коронавирусом, поскольку число заболевших в стране относительно небольшое и необходимые для противостояния болезни антитела у жителей страны не появились.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Адальби ШхагошевКоронавирусыГосдума РФЕдиная РоссияПекинКитайЭкономика
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД не видит препятствий для восстановления экономических связей с Китаем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова призвала вузы готовиться к продолжению дистанционного обучения
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте не ждут иностранных туристов раньше осени
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля
Самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 5-17 июня
Ситуация в Турции в связи COVID-19
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 930
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Минобрнауки создаст группу по организации учебы в условиях пандемии
Врач скорой помощи
В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В ГП оценили ситуацию с нарушением законов в экологической сфере
Пассажирский самолет в небе
Турция не намерена восстановить авиасообщение с Россией в июне
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
Путин обсудил с главой РФПИ борьбу с коронавирусом и создание тест-систем
Калининград
В Калининграде кардиоцентр закрыли на обсервацию из-за COVID-19
Пассажирский самолет Boeing 777
В Росавиации оценили возможность открытия международных рейсов
Пассажир в зале ожидания аэропорта Внуково
Росавиация сообщила о росте в три раза пассажиропотока в июне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния