Депутаты ЕР обсудили с Моргуловым возобновление авиасообщения с АТР

"Вы знаете, речь шла просто о том, что во временном интервале тяжело сказать (об открытии границ со странами АТР и восстановлении авиасообщения), но я насколько понял, что когда даже это восстановится, то прямых рейсов в Пекин может не быть, это могут быть рейсы в другие города, другие районы. Но это без временных каких-то обозначений, я к тому, что рейсы в Пекин скоро можно не ждать", - сказал депутат, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема открытия границ со странами АТР и возобновление авиасообщения.