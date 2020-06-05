В Москве закрыли около 30 нелегальных игорных заведений

"Всего с начала года в городе выявлено и закрыто 29 нелегальных игорных заведений, из которых изъято 464 единицы игрового оборудования. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 12 уголовных дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице на системной основе проводятся мероприятия по пресечению нелегальных азартных игр. Так, по результатам контрольных мероприятий прекращена деятельность подпольного казино, которое размещалось в подвальном помещении жилого дома на Сретенском бульваре. Из нелегального игорного заведения изъято 15 игровых автоматов и 44 единицы модифицированного игрового оборудования. Кроме того, деятельность аналогичных клубов пресечена в нежилых помещениях жилых домов на улице Летчика Бабушкина и Профсоюзная.