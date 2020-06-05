КС обязал изменить закон Самарской области о публичных мероприятиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей Конституции РФ статью закона Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей Конституции РФ статью закона Самарской области о публичных мероприятиях, которая запрещает их проведение ближе 150 метров от школ, детсадов, больниц и храмов, следует из материалов суда.

КС в пятницу опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности статьи 34 закона Самарской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий в Самарской области".

Дело рассматривалось на основании жалоб россиян Натальи Барановой, Александра Круглова и Дамира Сталина. Согласно материалам КС, запрет региональных властей проводить публичные акции ближе 150 метров от школ, детсадов, больниц и храмов не позволил активистам провести 1 декабря 2019 года митинг на площади Куйбышева в центре Самары , а также в альтернативном месте. В судах решение городской администрации о несогласовании митинга посчитали обоснованным и соответствующим оспариваемому закону Самарской области.

Как отметил КС РФ, в федеральном законе о мирных собраниях зафиксирован порядок реализации этого права гражданами и их объединениями, а также установлены места, где проведение публичных акций запрещено. Этот же закон наделяет региональные власти "достаточно обширной компетенцией" по установлению правил организации публичных мероприятий, включая перечень мест, где они разрешены или запрещены, напомнил Конституционный суд.

КС указал, что в тех случаях, когда региональные власти законодательно запрещают проводить публичные акции в определенных местах, необходимо учитывать целый комплекс производственных, инфраструктурных, экологических, транспортных и санитарных факторов.

"Осуществляя такое регулирование, субъекты Российской Федерации должны избегать вторжения в предметы федерального ведения и не полномочны имплементировать в законодательство процедуры и условия, искажающие само существо тех или иных конституционных прав, снижать уровень их основных гарантий, закрепленных в Конституции РФ и федеральных законах, а также самостоятельно, за пределами установленных федеральными законами рамок, вводить какие-либо ограничения конституционных прав и свобод", - говорится в постановлении КС России.

КС признал оспариваемую статью закона Самарской области о публичных мероприятиях не соответствующей конституции, поскольку установленный ею запрет на их проведение ближе 150 метров от образовательных организаций, религиозных учреждений и больниц "выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов Российской Федерации".