Путин обсудит с экологами ситуацию в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День эколога проведет встречу с экологами и зоозащитниками, в рамках которой также обсудит ситуацию по ликвидации ЧС в Норильске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча пройдет в формате телеконференции.
"Будут обсуждаться вопросы о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование в обществе ответственного отношения к животным, воспитание эко-культуры", - сказал он.
Песков также заявил, что на совещании будет рассмотрен "вопрос о ситуации по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае". Среди выступающих - глава МЧС, владелец "Норникеля" и глава Росприроднадзора.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.