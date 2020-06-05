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2020-06-05T13:20
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Путин обсудит с экологами ситуацию в Норильске
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РИА Новости

Путин обсудит с экологами ситуацию в Норильске

13:20 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День эколога проведет встречу с экологами и зоозащитниками, в рамках которой также обсудит ситуацию по ликвидации ЧС в Норильске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча пройдет в формате телеконференции.
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"Будут обсуждаться вопросы о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование в обществе ответственного отношения к животным, воспитание эко-культуры", - сказал он.
Песков также заявил, что на совещании будет рассмотрен "вопрос о ситуации по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае". Среди выступающих - глава МЧС, владелец "Норникеля" и глава Росприроднадзора.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскОбщество
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